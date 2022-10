Des scientifiques programment un robot pour enseigner le Tai Chi aux gens

Avez-vous déjà pensé à prendre des cours de combat avec un robot ? C’est déjà possible (ou presque). Des scientifiques aux États-Unis ont créé un appareil qui enseigne le Tai Chin, un art martial chinois reconnu dans les domaines de la méditation et du mouvement.

Selon les chercheurs, ce petit robot est capable d’aider les personnes présentant certaines limitations à améliorer leurs fonctions cognitives. Selon l’auteur principal de l’étude, le professeur de génie biomédical, Zhi Zheng, l’étude se concentre sur les personnes atteintes de troubles du développement.

Zheng donne des exemples d’utilisateurs cibles possibles, « les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs légers, ainsi que les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA) ». Parmi les compétences exécutées par le bot humanoïde, NAO V6, figurent les activités de mouvements chorégraphiés, de méditation et de respiration, toutes destinées à la pratique du Tai Chi.

Les cours promus par le robot visent à stimuler des points tels que la mémorisation des gestes, le traitement visuel et spatial et à envoyer un plus grand flux sanguin vers le cerveau.

Les scientifiques entendent utiliser ce système d’intelligence artificielle, dont est équipé le robot, pour réaliser des actions susceptibles d’améliorer la prise en charge de la santé mentale des patients. Zheng rapporte que le robot est « commercialement abordable » et a permis le plus gros investissement dans la construction du logiciel et tous les problèmes liés à la programmation.

Le robot quitte les tests pour le monde réel

Maintenant, le robot va passer à la phase de test. Un prototype sera envoyé à un centre communautaire local, avec des personnes âgées qui ont besoin d’une sorte d’assistance pour effectuer des tâches quotidiennes ou qui ont un léger déficit cognitif, qui peut être traité avec des thérapies fonctionnelles spécialisées délivrées par le robot.

Le professeur affirme que « loin du laboratoire, les gens seront détendus et leurs réactions seront plus naturelles lors de l’utilisation de cette nouvelle technologie, qui doit être facilement contrôlée par quelqu’un qui n’est pas un expert ». Elle complète en disant que le robot peut être opéré par un assistant ou un travailleur social, et qu’il doit s’adapter aux besoins et aux conditions de chacun.

