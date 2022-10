Le bras robotique contient une machette contrôlée par l’usine ; regardez la vidéo

Il est de plus en plus évident que la science et la technologie progressent rapidement, mais où certaines avancées mèneront-elles la société ? L’artiste robotique David Bowen a créé une installation un peu décalée pour les plantes.

Connu sous le nom de « Plant Machete », l’instrument n’est rien de plus qu’un bras robotique qui peut être contrôlé par des plantes. Pour compléter, l’artiste a placé une machette dans les mains de cet appareil. Y a-t-il une chance que cela tourne mal ?

Le site de l’artiste précise que « la plante est le cerveau du robot. C’est elle qui contrôle la machette en déterminant comment elle se balance et interagit dans l’espace. Le genre Philodendron a été choisi pour intégrer l’expérience de Bowen. Le légume dirige le bras via un microcontrôleur open source, qui reçoit l’entrée des signaux électriques de la plante.

De plus, le site explique le fonctionnement du bras robotisé : grâce à « un logiciel personnalisé, ces signaux sont cartographiés en temps réel sur les mouvements des articulations du robot industriel tenant une machette » ; « De cette façon, les mouvements de la machette sont déterminés en fonction de l’entrée de l’usine. »

Dans une vidéo, l’artiste montre les capteurs utilisés dans cet appareil qui ressemblent beaucoup aux applicateurs d’électrocardiogramme circulaire (ECG) placés sur les patients hospitalisés pour lire leurs signes vitaux.

Reproduction : Vimeo/David Bowen

plantes cyborg

D’après la description de la manière dont le bras robotique est contrôlé, la comparaison faite avec un ECG est tout à fait adéquate. Dans ce cas, on pense que les signaux de l’usine agissent probablement plus comme un générateur de nombres aléatoires pour guider le bras robotique. C’est vraiment une approche étonnante.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a une union entre des cyborgs et des plantes. En 2018, un roboticien chinois a construit une machine capable de déplacer une plante vers un meilleur endroit au soleil. Cette même année, des chercheurs du MIT ont construit une maison de plante cyborg qui pouvait être transportée sur deux roues en utilisant une technologie similaire.

L’originalité réside dans l’utilisation de ces objets comme armes. Aucun des concepts précédents ne prévoyait d’armer les centrales. La recherche incessante d’avancées scientifiques peut se retourner contre vous, avez-vous déjà pensé à une éventuelle révolte des plantes ?

