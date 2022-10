extraterrestres? Des signes mystérieux apparaissent au milieu d’une plantation à Santa Catarina

Dans la fiction, les extraterrestres laissent des marques sur les cultures causées par leurs soucoupes volantes. Mais cela pourrait-il arriver dans la vraie vie ? À Santa Catarina, des signes très étranges sont apparus dans une plantation de blé de la ville d’Ipuaçu, ce mardi (4). Soit dit en passant, ce n’est pas la première fois que cela se produit sur le site.

Dans une interview accordée à G1, le propriétaire de la propriété, Sérgio Girotto, 62 ans, a déclaré qu’il buvait du café lorsqu’il a été prévenu par téléphone du dessin. Toujours selon l’agriculteur, il y a sept ans, une image suspecte est également apparue sur le site, juste en dessous de l’actuelle.

« Aujourd’hui, nous nous sommes rencontrés pour la deuxième fois sur notre propriété. On était en train de prendre un café et on a vu ces mystérieux commerces dont on ne sait pas d’où ils viennent », a-t-il déclaré.

Image : Tiago Kosinski/Divulgation

Est-ce l’œuvre d’extraterrestres ? Préférablement pas

Bien qu’étrange, ce type de dessin, appelé agroglyphe, peut être formé de plusieurs façons et n’est pas l’œuvre d’extraterrestres. Sydney Kavalco, spécialiste de l’agriculture chez Epagri, a déclaré que la manière dont le design avait été formé n’était pas claire, mais qu’il existait des machines capables de pétrir le blé de cette façon.

« Oui, il existe des équipements qui peuvent pétrir le blé de cette façon. La grande question est pourquoi ça ne laisse pas de trace, comment ça rentre dans les champs », a-t-il expliqué à G1. Un engin très simple, une souche que l’on fait rouler sur le blé va ainsi le pétrir en laissant le sentier couvert. Bien sûr, la position et les dimensions et les lignes extrêmement droites et les formes géométriques laissent planer le doute dans l’air », a-t-il ajouté.

Bien que le mystère demeure dans l’air, il n’y a aucune raison de croire que le dessin était le résultat de l’action d’extraterrestres (du moins pour l’instant).

