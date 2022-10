La Corée du Nord tire un missile balistique, le Japon se met en alerte

Mardi (4), le Japon a exhorté la population à se mettre à l’abri après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique sur le pays asiatique. L’action militaire nord-coréenne n’a pas été prévenue et est entrée dans une série d’essais d’armes effectués par le gouvernement de Kim Jong Un.

Le missile utilisé par la Corée du Nord est considéré comme un IRBM de type « moyenne portée ». L’armement a volé pendant environ 20 minutes et a parcouru une distance de 4 600 kilomètres. Le survol a atteint la région japonaise de Tohoku. Après le test, la fusée est tombée dans la mer.

Missile tiré par la Corée du Nord

L’action militaire augmente la tension entre les deux pays et a provoqué une réaction immédiate du gouvernement japonais, qui a mis en évidence les risques que le missile nord-coréen blesse ou endommage des structures. Il s’agit du 23e test du genre effectué par le pays cette année, mais les années précédentes, il n’y a pas eu d’invasion du territoire japonais.

La capitale Tokyo a émis une alerte d’évacuation pour que les habitants de deux régions se réfugient à l’intérieur des bâtiments et des abris souterrains, afin qu’ils ne soient pas menacés par les tirs de missiles.

« On pense qu’un missile balistique est passé au-dessus de notre pays et a atterri dans l’océan Pacifique. Il s’agit d’un acte de violence suite aux récents tirs répétés de missiles balistiques. Nous le condamnons fermement », a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Le test donne encore plus de poids à la récente escalade nucléaire après le début de la guerre en Ukraine. La Maison Blanche a également condamné l’attaque et a déclaré que l’attitude du Nord montrait « le mépris flagrant de la Corée du Nord pour les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les normes de sécurité internationales ».

En réponse, la Corée du Sud a mené un exercice de bombardement avec un avion de chasse F-15K qui a tiré deux obus air-sol sur une cible virtuelle. Cette même décision a été prise en mars de cette année, également en réponse au gouvernement de Kim Jong Un.

