Rover méprisé pour travailler sur Mars pourrait être utilisé sur la Lune

Conçu à l’origine pour travailler sur la mission de retour sur Terre des échantillons collectés par le rover Persévérance sur Mars, le rover Extraction d’échantillons de Mars (Martian Sample Finder) peut être utilisé pour étudier le sol lunaire.

Selon Airbus, responsable du concept et du développement du rover, l’équipement a été testé ces dernières semaines sur un terrain qui simule la surface de Mars, dans une carrière près de Londres, au Royaume-Uni, bien que son utilisation sur la planète rouge ait déjà été abandonnée. des plans de la NASA.

Selon le géant aérospatial européen, le Fetch, qui peut aller jusqu’à deux fois plus vite que le rover Persévérance, présente un design de roue unique inspiré des rovers lunaires des missions Apollo.

Les roues sont enfermées dans des pneus de protection en treillis métallique qui s’adaptent à la surface et permettent au rover de franchir les obstacles plus efficacement.

Le rover Mars Sample Fetch, développé par le géant spatial européen Airbus, lors d’essais dans une carrière près de Londres. Image : Tereza Pultarova/Space.com

Lors de récents tests dans la carrière de Milton Keynes, une ville située à environ 80 km au nord-ouest de la capitale britannique, les ingénieurs d’Airbus ont installé le système de navigation autonome qui permet au rover de planifier indépendamment son itinéraire et d’éviter les obstacles en toute sécurité.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des performances dans ce faux environnement martien », a déclaré Warren Hamilton, architecte des systèmes de guidage, de navigation et de contrôle pour le projet Fetch chez Airbus, dans une interview accordée au site Web. espace.com. « Nous l’avons rendu aussi similaire que possible à Mars, en dispersant des roches partout et en veillant à ce que l’environnement soit plein d’obstacles intéressants. »

Selon Hamilton, le plus grand défi pour faire fonctionner la technologie est la nécessité d’utiliser du matériel spatial qualifié pour que le rover se déplace non seulement de lui-même, mais s’arrête également pour évaluer le terrain tous les deux mètres avant d’exécuter la prochaine manœuvre et de continuer. .. votre voyage. « Les ordinateurs classés dans l’espace sont très lents, une sorte de technologie des années 1990. »

Il a admis que l’équipe a été surprise par la décision de la NASA de remplacer le rover de recherche par deux hélicoptères dans le cadre de la mission de renvoyer des échantillons sur Terre à partir d’échantillons collectés par Persévérance, mais il espère que la technologie aura une autre chance sur l’une des prochaines missions d’exploration lunaire comme dans le cadre du programme Artemis.

« La technologie que nous avons développée et que nous développons encore pour le système de navigation pour l’évitement d’obstacles et les passages autonomes est vraiment applicable à n’importe quel environnement », a déclaré Hamilton. « Nous l’avons amené dans une carrière, et cela a parfaitement fonctionné ici. »

Ben Dobke, responsable des planches intégrées sur le projet Fetch chez Airbus, a déclaré que si le système de navigation pouvait se déplacer vers la Lune sans trop de difficultés, la conception du rover lui-même nécessiterait une refonte technique importante.

« Les pics de température sont plus extrêmes sur la Lune », a déclaré Dobke. « Mars a un jour typique de la Terre d’environ 24 heures, mais la Lune a 14 jours d’ombre. Construire un système qui peut y fonctionner peut donc être difficile. C’est quelque chose que nous examinerons dans de futures études.

Pendant ce temps, l’Agence spatiale européenne (ESA), qui a financé le développement de Fetch, travaille à cartographier l’avenir du rover ExoMars Rosalind Franklin. Construit pour rechercher des signes de vie sous la surface de la planète rouge à l’aide d’un foret de 2 mètres de long, l’explorateur était censé avoir été lancé le mois dernier depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, administré par la Russie.

Cependant, le lancement a d’abord été suspendu par l’ESA, puis annulé en raison de la rupture de l’Union européenne avec le gouvernement russe en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

