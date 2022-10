Des poissons ancestraux couverts d’épines trouvés en Chine

Des chercheurs chinois ont découvert les restes d’un poisson ancestral qui ressemble à un requin et qui vivait il y a 439 millions d’années. Selon un article publié dans la revue la nature, en plus d’avoir un corps couvert d’épines et « une armure d’os », l’animal est le plus ancien à avoir une mâchoire.

Le fossile a été découvert sur un site archéologique de la province du Guizhou, en Chine. Les scientifiques ont nommé l’espèce nouvellement découverte Fanjingshania renouvelle nommé d’après une montagne voisine.

L’équipe a collecté des milliers de fragments de squelette, d’écailles et de dents sur le site archéologique et a ensuite recréé à quoi le poisson aurait pu ressembler.

L’espèce appartient au groupe acanthodii, qui abrite des créatures ressemblant à des requins avec des nageoires épineuses et des épaulettes osseuses. Dans l’échelle évolutive des poissons, ce groupe se situe entre les chondritiques (requins et raies modernes) et les ostéichthyens, poissons au squelette majoritairement formé d’os.

Bien qu’ils aient des plans corporels similaires à ceux des requins, les acanthodiens ont des plaques et des squelettes osseux qui les rapprochent des ostéichthyens. Dans cet esprit, les chercheurs suggèrent que l’espèce nouvellement découverte pourrait être un proche parent de l’ancêtre commun des chondrichtyens et des osteichthyens.

O F. renouvelle vivait au Silurien, il y a entre 443,8 et 419,2 millions d’années, et a au moins 15 millions d’années de plus que la plus ancienne espèce à mâchoires connue.

La communauté scientifique s’intéresse beaucoup à l’émergence des poissons à mâchoires car leur évolution a été un point crucial dans le processus de diversification des vertébrés. Selon Min Zhu, paléontologue à l’Académie chinoise des sciences et co-auteur de l’article, cette découverte fournira aux chercheurs des informations importantes sur les étapes évolutives qui ont conduit à l’origine d’adaptations importantes chez les animaux vertébrés, comme les mâchoires, certaines systèmes sensoriels et appendices appariés.

Animation montrant comment le poisson découvert s’est probablement déplacé | Crédit : IVPP/Académie chinoise des sciences.

un poisson unique

Bien qu’elle partage plusieurs caractéristiques avec d’autres Acanthodiens, les chercheurs affirment que la nouvelle espèce possède des attributs qui la distinguent des autres animaux du groupe. L’une de ces différences réside dans la taille de la plaque osseuse de l’épaule, car elle couvre une plus grande surface dans le F. renouvelle par rapport aux autres espèces.

Les nageoires épineuses de ce poisson étaient recouvertes d’écailles en forme de dents, qui tombaient en gros morceaux puis repoussaient. Des écailles similaires se retrouvent sur les requins modernes, mais elles ne sont pas remplacées – ni régénérées – de la même manière.

Les ossements fossilisés de F. renouvelle montre des signes d’un processus appelé «résorption», qui est la décomposition et le remplacement subséquent des dents au cours du développement d’un animal.

« Ce niveau de modification des tissus est sans précédent dans la chondrite », déclare Plamen Andreev, paléontologue à l’Université normale de Qujing et auteur principal de l’étude. Toujours selon lui, le fossile montre comment se sont développés les premiers squelettes formés par des minéraux, pointant notamment vers les origines des squelettes modernes – parmi eux, ceux des êtres humains.

