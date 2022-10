Le 5 octobre, une magnifique conjonction astrale entre la Lune et Saturne : comment la voir à l’œil nu

La première conjonction astrale d’octobre 2022 aura la Lune et Saturne comme protagonistes. Voici tout ce qu’il faut savoir pour observer le spectacle céleste.

Saturne (Crédit : NASA) et la Lune (Crédit : Andrea Centini)

Dans la soirée du mercredi 5 octobre, nous pourrons admirer dans le ciel une spectaculaire conjonction astrale entre la Lune et Saturne. Ce sera la première « valse céleste » des quatre prévues au cours du mois et signalées par l’Union française des astronomes amateurs (UAI). Lors de la rencontre avec le « Seigneur des Anneaux », le satellite de la Terre sera déjà au-delà de la phase du Premier Quartier – atteinte à 02h14 le 3 octobre – et se dirigera vers la pleine lune, la Pleine Lune du Chasseur, attendue à 22h : 55 le dimanche 9 octobre. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater le spectacle astronomique.

La Lune et Saturne se lèveront vers 17h00 le 5 octobre dans le Sud-Est. La portion du disque lunaire sera immédiatement visible dès qu’elle franchira le seuil de l’horizon, alors que pour voir Saturne il faudra attendre pour que les rayons du soleil cèdent la place aux ténèbres. . La sixième planète du système solaire, en effet, est très éloignée (en moyenne à environ 1,4 milliard de kilomètres de la Terre) et nous apparaît donc comme un faible point lumineux, de couleur blanchâtre-jaunâtre. Elle apparaîtra au firmament après 19h00, à quelques degrés au-dessus de la Lune. Alors seulement commencera la conjonction astrale. Les deux objets seront intégrés dans la constellation du Capricorne, où ils feront un duo jusqu’à environ 02h30 le jeudi 6 octobre, date à laquelle ils disparaîtront au-delà de l’horizon.

Simulation de la conjonction astrale du mercredi 5 octobre entre la Lune et Saturne vers 22h00. Crédit : Stellarium

L’élévation maximale de Saturne et de la Lune sera atteinte vers 22h00, alors qu’elles seront exactement au Sud, les identifier sera très simple. Saturne se trouvera en effet juste au-dessus de la Lune, légèrement décalée vers la droite. Comme indiqué, il a une couleur douce et ne brille pas comme les étoiles environnantes sur la voûte céleste. La raison réside dans le fait que la luminosité de la planète est celle réfléchie par le Soleil, tandis que les étoiles émettent leur propre lumière par des réactions nucléaires. La conjonction astrale sera parfaitement visible à l’œil nu, mais pour profiter pleinement des détails des deux objets nous recommandons l’utilisation d’un petit télescope. Après tout, le meilleur moment pour observer (et photographier) la Lune à travers un télescope se situe autour des phases du premier et du dernier trimestre, lorsque plus de détails sur les cratères, les mers et les chaînes de montagnes sont remarqués. De plus, un petit instrument amateur suffit amplement pour admirer les magnifiques anneaux de Saturne, malheureusement invisibles sans outils.

Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au soir du 5 octobre et espérer que la météo ne gâche pas le spectacle céleste. Les conjonctions astrales suivantes d’octobre auront lieu le samedi 8 (Lune – Jupiter), le mercredi 12 (Lune – Pléiades) et le vendredi 14 (Lune – Mars).