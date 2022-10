La NASA prévoit d’envoyer une «libellule robotique» sur la plus grande lune de Saturne

Pris au piège dans une atmosphère brumeuse qui cache des lacs peu profonds d’hydrocarbures liquides, Titan, la plus grande lune de Saturne, est un monde d’ombre que les scientifiques meurent d’envie d’examiner de plus près. C’est pourquoi la NASA se prépare à envoyer un drone pour surveiller le paysage en 2027.

Si tout se passe comme prévu, la mission Dragonfly arrivera sur Titan en 2034, atterrissant dans le champ de dunes de Shangri-La près du cratère Selk. Les chercheurs décrivent le site comme une « zone scientifiquement remarquable » digne d’exploration.

L’illustration 3D de l’artiste montre le concept du drone robotique Dragonfly, conçu par la NASA pour étudier Titan, la lune de Saturne. Image : NASA/JHU-APL

Une nouvelle étude publiée dans Journal des sciences planétaires, cartographie six points précis de la région, identifiés comme un lieu susceptible d’être recouvert de dunes de sable et de terre glacée.

Selon l’équipe scientifique responsable, les travaux fourniront une base pour des modèles et des hypothèses qui pourront être testés par Dragonfly une fois le vaisseau spatial atterri. « Dragonfly atterrira dans une région sèche et équatoriale de Titan – un monde glacial avec une atmosphère épaisse et des hydrocarbures », a rapporté la planétologue Lea Bonnefoy de l’Université Cornell à New York. « Parfois, il pleut du méthane liquide, mais cela ressemble plus à un désert sur Terre – où vous avez des dunes, quelques petites montagnes et un cratère d’impact. Nous examinons de près le site d’atterrissage, sa structure et sa surface.

Cet examen approfondi a impliqué une analyse détaillée des images radar prises par le vaisseau spatial Cassini. En observant la façon dont les signaux radar changent et se reflètent sous différents angles (techniquement connus sous le nom de « courbes de rétrodiffusion »), les chercheurs ont pu faire des hypothèses sur des parties de la surface de Titan.

Comme les images fournies par Cassini ont une résolution d’environ 300 mètres par pixel seulement, l’équipe a également pris en compte les données collectées par l’atterrisseur Huygens, qui ont été déposées par le vaisseau spatial au sud du nouveau site d’atterrissage potentiel.

Jusqu’à présent, bon nombre de ces détails, tels que la hauteur et la forme du cratère Selk, ne sont guère plus que des estimations, ce qui indique qu’il y a beaucoup d’analyses à faire jusqu’en 2034. Selk », explique le scientifique planétaire Alex Hayes, également de Cornell.

Lire la suite:

La mission Dragonfly consiste en un hélicoptère qui fonctionnera de la même manière qu’un drone grand public une fois qu’il atteindra la zone d’atterrissage. Selon les plans de la NASA, la « libellule robotique » pèsera environ 450 kg, avec huit rotors d’un mètre de diamètre chacun.

Toujours selon l’agence, Dragonfly devrait voler à une vitesse maximale de 36 kilomètres par heure, accumulant des vols périodiques plus longs et plus éloignés de son site d’atterrissage initial – tout comme l’hélicoptère Ingenuity sur Mars.

D’après le site Alerte scientifiquecomme Titan est comparable à la Terre primitive à bien des égards, les scientifiques espèrent en savoir plus sur notre propre planète en comprenant la plus grande lune de Saturne.

