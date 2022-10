Le météore bolide le plus brillant de 2022 déchire le ciel du sud du Brésil

Aux premières heures de lundi (3), l’Observatoire Heller & Jung, situé à Taquara, région métropolitaine de Porto Alegre, a enregistré le passage d’un météore de type bolide sur le Rio Grande do Sul.

Selon le responsable de l’observatoire, le professeur Carlos Fernando Jung, directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON) dans la région Sud, il est entré dans l’atmosphère à 02h26 (GMT) au-dessus de la municipalité de Capão da Canoa, côte nord de l’état.

Jung explique que le bolide pourrait faire partie de la pluie de météorites Chiots gamma d’octobre (information à confirmer), et sa magnitude de -9 est la plus élevée jamais enregistrée cette année. Le bolide est entré dans notre atmosphère à environ 107 km d’altitude et a explosé à 81,8 km, en un passage d’environ cinq secondes.

Plus le rapport de magnitude est négatif, plus le phénomène ou l’astre est lumineux. A titre de comparaison, Vénus brille à -5 et la pleine lune à -13.

Les images ont été captées par une caméra positionnée vers le zénith – terme technique en astronomie qui désigne le point intercepté par un axe vertical tracé de la tête d’un observateur à la sphère céleste. « Comme si nous regardions à 100% », simplifie Jung.

Des enregistrements réalisés par d’autres caméras ont été rassemblés sur la plateforme Clima ao Vivo et montrent le passage du phénomène sur plusieurs villes de la région Sud : Canoas (RS), Florianópolis (SC), Timbé do Sul (SC), Chapecó (SC), Criciúma (RS) ), Tangará (SC) et Caxias do Sul (RS).

Qu’est-ce qu’un météore bolide ?

Finalement, nous avons des nouvelles sur l’émergence de phénomènes lumineux déchirant le ciel à travers le monde. Ces événements sont parfois appelés météores, parfois astéroïdes ou comètes. Cependant, ces noms désignent des choses différentes (et vous pouvez en savoir plus sur ces différences ici).

Dans le cas des météores, lorsqu’une roche spatiale (météoroïde) frappe l’atmosphère terrestre à très grande vitesse, même des fragments aussi petits qu’un grain de sable sont capables de chauffer instantanément les gaz atmosphériques, générant un phénomène lumineux, ce que font les astronomes. classé comme météore.

« Les météores ne sont donc que ces événements lumineux, rien de plus. Meteor n’est pas solide, ce n’est ni liquide ni gazeux, c’est juste de la lumière », explique Marcelo Zurita, chroniqueur d’Netcost-Security, président de l’Association Paraiba d’Astronomie (APA), membre de la Société Brésilienne d’Astronomie (SAB), directeur technique du Réseau Brésilien d’Astronomie et d’Observation de Météores (BRAMON) et coordinateur régional (Nord-Est) de la Journée des Astéroïdes au Brésil. « Populairement, on les appelle aussi des étoiles filantes. »

Selon son intensité et son comportement, un météore peut être classé comme un boule de feu (boule de feu) ou un bolide. Tandis que le premier, comme son nom l’indique, est une grande sphère incandescente ; le second, également très lumineux, laisse un sillage ionisé durable, explosant à la fin.

Quoi qu’il en soit, ils sont inoffensifs. La plupart du temps, le météoroïde est complètement vaporisé lors de son passage dans l’atmosphère. Selon certaines conditions, telles que la taille, la composition et l’angle d’entrée, de petites parties de la roche spatiale peuvent résister au processus, laissant des fragments dans le sol, appelés météorites.

