Les astronautes peuvent-elles tomber enceintes dans l’espace ?

Maintenir des colonies spatiales est une réalité de plus en plus proche pour les êtres humains, mais cela apporte ses limites et ses difficultés. Un exemple est la reproduction de notre espèce au-delà des conditions confortables fournies par notre atmosphère, notamment en ce qui concerne la grossesse.

Aujourd’hui, les règles internationales empêchent les astronautes enceintes d’embarquer dans des fusées dans l’espace. Afin de s’assurer qu’il n’y a aucun risque pour la femme enceinte potentielle ou le bébé, toutes les femmes participant aux missions spatiales doivent subir des tests réguliers dans les dix jours précédant le décollage.

Ces précautions sont nécessaires car l’environnement hostile de l’espace présente de nombreux risques pour un fœtus en développement, notamment l’exposition aux radiations et la soi-disant « microgravité ». Un article écrit par Emmanouil Karteris, Joanna Bridger pour The Conversation évalue ces possibilités.

Le rayonnement provient des rayons cosmiques qui tombent sans cesse sur n’importe quel objet dans l’espace, qu’il s’agisse d’une station spatiale flottant en orbite ou de la surface de la Lune et de Mars. Ils peuvent causer des dommages aux cellules fœtales et d’éventuelles défaillances dans la synthèse de son ADN, ce qui conduirait à des anomalies neurologiques et physiques.

La microgravité, à son tour, fait référence aux faibles niveaux de gravité présents dans la plupart des endroits en dehors de la Terre. Il abaisse la densité osseuse de tout être humain, y compris l’enfant à naître. Bien qu’on ne sache pas exactement quelles conséquences cette exposition aurait sur un fœtus, les scientifiques veulent éviter tout risque pour son développement osseux.

Équipage Inspiration 4 en vol en apesanteur. Photo: Jared Isaacman

Avant la grossesse, la conception

En plus des problèmes que pourrait entraîner une grossesse spatiale, la conception dans cet environnement ne serait pas facile, car le couple devrait faire un effort considérable pour adapter ses parties intimes respectives en faible gravité.

Comme si cela ne suffisait pas, la sueur et les autres fluides corporels sécrétés au cours du processus pourraient entrer en contact avec les équipements technologiques du vaisseau spatial et les endommager, car ils flotteraient dans l’environnement.

Bien qu’il n’y ait jamais eu de conception humaine dans l’espace, les scientifiques testent depuis au moins 30 ans la possibilité de la genèse de la vie spatiale avec d’autres animaux. Cela comprend des spécimens de rongeurs, de reptiles, d’oiseaux et même d’animaux aquatiques comme les oursins et les poissons (les premiers à copuler avec succès en dehors de la Terre), ainsi que des cellules reproductrices et des embryons isolés.

