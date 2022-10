Vague de chaleur plus grande que la Terre identifiée sur Jupiter

Une nouvelle étude a montré que Jupiter fait face à une forte vague de chaleur, mesurant environ 130 000 kilomètres de diamètre, dont la température a atteint 700 ºC, au pôle nord de la planète et s’est déplacée à des vitesses allant jusqu’à 2 400 mètres par seconde. Cette taille équivaut à environ 10 terres.

Selon les scientifiques, un tel scénario pourrait résoudre l’un des plus grands mystères concernant la plus grande planète du système solaire : pourquoi fait-elle tellement plus chaud que ne le prédisent les modèles ? On pense qu’en conjonction avec le vent solaire qui frappe Jupiter, les aurores permanentes formées aux pôles pourraient fournir de l’énergie supplémentaire pour chauffer la géante gazeuse à des températures supérieures aux attentes.

Cette hypothèse a été soulevée par l’astronome James O’Donoghue de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) au Japon. Selon lui, avec la création de la carte de répartition de la chaleur dans la haute atmosphère de Jupiter, réalisée l’année dernière, il a été possible d’expliquer les températures élevées.

Cette situation est particulièrement curieuse car Jupiter est beaucoup plus éloigné du Soleil que la Terre. À cette distance, la planète ne reçoit que 4 % du rayonnement solaire qui atteint la Terre, ce qui se traduirait par une température moyenne d’environ -73 °C. Cependant, la température observée dans l’atmosphère de la planète est d’environ 420 °C. les scientifiques, qui ont estimé l’existence d’un autre facteur contributif à cette température.

Les aurores de Jupiter, générées par les particules de sa lune Io, sont permanentes. Cela provoque une accumulation de plasma autour de Jupiter qui est canalisé vers ses pôles via des lignes de champ magnétique et forme l’aurore. Les précédentes cartes thermiques de Jupiter ont révélé des points chauds directement sous l’ovale auroral, suggérant un lien entre les deux.

Influence de Io sur la température de Jupiter

Malgré l’influence d’Io, le Soleil est également actif et accentue ce processus. Au fur et à mesure que le gaz chaud se dilate, il envoie probablement la vague de chaleur des aurores vers l’équateur à des vitesses pouvant atteindre des milliers de kilomètres par heure.

Les aurores de Jupiter ressemblent beaucoup à celles de la Terre. Premièrement, il existe une interaction entre les particules chargées, les champs magnétiques et les molécules de l’atmosphère de la planète. Les aurores terrestres naissent d’éclats de particules provenant de vents solaires puissants, cependant, elles sont sporadiques et dépendent de l’émission de ces vents.

Il convient de noter que cette grande quantité de chaleur accumulée n’est pas unique à Jupiter. Saturne, Neptune et Uranus sont également des centaines de degrés plus chauds que le chauffage solaire ne peut l’expliquer. Alors qu’aucune des autres planètes n’a d’aurores comme Jupiter, cette découverte représente une nouvelle voie pour de nouvelles découvertes.

