Pourquoi avons-nous des phobies ?

Phobies ; beaucoup d’entre nous en ont, bien que nous ne le sachions pas. Parmi les plus courantes figurent la claustrophobie (peur des environnements exigus), l’arachnophobie (peur des araignées) et la phobie sociale, surtout après l’isolement imposé par la pandémie de Covid-19. Mais pourquoi éprouvons-nous ces sensations souvent paralysantes ?

Tout d’abord, il est important de faire la distinction entre une phobie et une réaction rationnelle à quelque chose de potentiellement dangereux ou inattendu.

« Une phobie est la peur d’une situation ou d’un objet particulier qui dépasse les proportions de la réalité objective et interfère avec la qualité de vie d’une personne », explique Ron Rapee, professeur de psychologie à l’Université Macquarie en Australie, dans une interview avec le portail Live. La science. « La plupart des phobies présentent essentiellement les mêmes caractéristiques, ne différant que par le foyer de la peur. »

« Les traits communs incluent le fait d’éviter la situation ou l’objet redouté ; pensées négatives ou de détresse; et des symptômes physiques face à la source de la peur, comme une accélération du rythme cardiaque, des pupilles dilatées et une respiration rapide », ajoute Rapee.

La plupart des gens seront prudents face à une situation ou à un objet dangereux, mais parfois ces peurs réalistes peuvent générer ce que beaucoup considéreraient comme une réponse excessive ou irrationnelle.

L’une des phobies les plus courantes est l’arachnophobie, ou la peur des araignées | Crédit : RHJPhtotos, via .

D’où viennent les phobies ?

Une aversion pour l’eau est un exemple de ce que Rapee considérerait comme une précaution rationnelle qui est devenue, pour une raison quelconque, une phobie. Il est possible que bon nombre de ces peurs exacerbées, telles que l’acrophobie (peur des hauteurs), soient nées de pressions évolutives.

« Dans la plupart des cas, les phobies dérivent de situations et d’objets réels et sont associées à notre histoire évolutive », explique Rapee. « Par exemple, il est très difficile de voir quelqu’un avec une phobie des câbles électriques et des interrupteurs – même s’ils peuvent tuer une personne – mais il est courant de voir des phobies d’orage, quelque chose qui a un potentiel mortel depuis les origines de notre espèce. »

Cependant, la communauté scientifique ne sait toujours pas pourquoi une peur peut se transformer en phobie chez certains d’entre nous mais pas chez d’autres.

« Une théorie commune est que les phobies sont « apprises » à des moments cruciaux de notre développement individuel, généralement pendant l’enfance. Cet apprentissage vient d’une mauvaise expérience, comme se faire mordre par un chien », explique Rapee. « Mais ces cas sont probablement des exceptions, car la plupart des personnes atteintes de phobies ne peuvent pas indiquer une expérience traumatisante spécifique. »

Cette théorie, appelée « psychodynamique » et avancée par Sigmund Freud, suggère que bon nombre de nos peurs et de nos comportements peuvent être liés aux expériences de l’enfance. Dans des cas particulièrement traumatisants, le souvenir de ces événements peut être refoulé et finir par se manifester plus tard par des phobies. Cependant, certains experts, comme le Dr. Joel Paris, professeur de psychiatrie à l’Université McGill au Canada, affirme que « l’absence de preuves solides et convaincantes de cette théorie » indique que même si les souvenirs refoulés jouent un rôle dans le développement des phobies chez certaines personnes, il est peu probable que cela soit le cas de la plupart des individus.

En fait, une personne n’a pas besoin d’avoir eu une expérience négative avec l’océan pour développer un cas de thalassophobie (peur des plans d’eau profonds). Elle a peut-être simplement été effrayée par le film ‘Jaws’ ou elle a peut-être été constamment avertie par ses parents des dangers de la mer.

Thalassophobie ou peur des eaux profondes | Crédit : lassedesignen, via .

Mais il est possible que toutes les phobies ne soient pas apprises. Certains psychologues suggèrent que certaines peurs et inquiétudes excessives sont innées chez les êtres humains.

« Les partisans de ce point de vue affirment que nous sommes génétiquement prédisposés à craindre certaines choses, même sans processus d’apprentissage négatif », explique Chris Askew, professeur de psychologie à l’Université de Surrey, au Royaume-Uni.

Bien que cette idée soit encore débattue, il est prouvé que les personnes présentant certains traits sont plus susceptibles de développer des phobies. Selon Rapee, cela inclut les personnes ayant « des tempéraments plus craintifs et plus émotionnels ».

« La nature innée d’une personne peut être un facteur de risque », explique Kelvin Wong, psychologue clinicien à l’Université La Trobe en Australie. « Un exemple est la personnalité névrotique, qui amène une personne à vivre le monde comme extrêmement stressant et menaçant. Un autre exemple est quelqu’un avec une inhibition comportementale, c’est-à-dire un individu qui réagit très mal à de nouvelles situations.

Pour Askew, les phobies et les sentiments d’anxiété peuvent même être héréditaires. « Il est possible que certaines personnes soient génétiquement plus susceptibles de développer une phobie », dit-il. En effet, une étude publiée en 2017 dans la revue Dialogues en neurosciences cliniques montre comment le trouble anxieux généralisé est hérité à environ 30 % des parents.

surmonter les phobies

« Les phobies durent longtemps, probablement parce que les gens ont tendance à éviter les choses dont ils ont peur », explique Rapee. « En d’autres termes, ils font tout ce qu’ils peuvent pour éviter de rencontrer l’objet ou la situation redoutée, et ainsi maintenir la peur vivante. »

« Pour vaincre une phobie, vous devez affronter votre peur », dit-il. « En termes professionnels, nous appelons cela une ‘thérapie d’exposition’. Autrement dit, les gens doivent faire face de manière répétée et systématique à des situations liées à leur peur ; Tout cela dans un environnement contrôlé.

« Lorsque cela est fait correctement et régulièrement, les patients réagissent très rapidement. Il y a même des séances de traitement ponctuelles contre la phobie de nos jours », explique Rapee.

Selon Wong, le but ultime est pour le patient de « répondre aux stimuli qui génèrent des phobies afin d’apprendre que leurs peurs ne se matérialiseront pas ».

