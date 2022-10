Spoutnik-1 et le 65e anniversaire de l’ère spatiale

Ce mardi (04), Spoutnik-1 fête ses 65 ans. C’était le premier satellite artificiel à entrer en orbite terrestre, lancé le 4 octobre 1957, et était responsable non seulement du début de la course à l’espace, mais a également marqué le début d’une nouvelle ère pour l’humanité. Le lancement de Spoutnik-1 a marqué le début de l’ère spatiale !

Si aujourd’hui, vous pouvez utiliser une application GPS pour vous guider vers une destination inconnue, ou regarder les matchs de la Coupe du monde en direct de l’autre côté de la planète, si vous pouvez accéder à Internet de Starlink ou regarder la télévision par satellite, vous devez dire merci. composants de cette petite sphère métallique appelée Spoutnik-1.

Le monde de l’après-Seconde Guerre mondiale a connu une course aux armements tendue entre les Américains et les Soviétiques. Les deux principales puissances de la planète cherchaient à développer de nouvelles armes plus puissantes, des avions plus rapides et surtout des fusées capables d’emmener plus loin leurs têtes nucléaires. Mais ces fusées pourraient également être utilisées pour atteindre l’espace.

C’est pourquoi, lors de l’Année internationale de la géophysique, qui s’est tenue entre 1957 et 1958, les États-Unis et l’Union soviétique ont annoncé leur intention de lancer leurs premiers satellites artificiels. L’Année internationale de la géophysique a été créée par l’ONU pour promouvoir la coopération scientifique entre les nations. Mais entre les Américains et les Soviétiques, la concurrence parlait plus fort.

Les États-Unis construisaient deux satellites : Vanguard-1 et Explorer-1. Les Soviétiques travaillaient déjà sur un énorme satellite avec plusieurs instruments scientifiques appelés Object-D. L’Union soviétique avait déjà son lanceur, la puissante fusée R7, mais le développement d’Object-D souffrait d’une série de retards et ils craignaient que les Américains ne lancent leurs satellites en premier.

C’est alors que l’ingénieur Sergei Korolyov est entré en action. Korolev soutenait depuis un certain temps que les Soviétiques devraient mettre en orbite un satellite plus simple pour devenir pionnier dans l’espace. Il avait été ignoré jusque-là, mais l’annonce américaine de lancer ses satellites au cours de l’Année internationale de la géophysique s’est avérée être l’argument incontestable dont il avait besoin.

Koroliov a alors conçu un satellite très simple. Une sphère en aluminium de 58 centimètres de diamètre, avec 4 antennes à l’extérieur disposées à un angle de 35°, de sorte qu’elle s’adapte parfaitement à l’extérieur du cône de pointe de la fusée R7. À l’intérieur de la sphère, un ensemble de piles alimentait un émetteur radio, qui générait une séquence de bips lorsque le satellite tournait autour de la Terre.

Quelque chose de si simple qu’il a été rapidement construit. Et le 4 octobre 1957, Spoutnik-1 est lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour, à bord d’une fusée R7, qui place le premier satellite artificiel de l’histoire de l’humanité sur une orbite basse, entre 215 et 939 km d’altitude.

Spoutnik-1 n’avait aucun instrument scientifique et aucune mission spécifique en orbite. Il n’a servi qu’à donner à l’Union soviétique le pionnier de l’espace et à hanter l’ouest. Et Korolev voulait justement cette réaction. Ce n’est pas pour rien qu’il a fait polir la surface de Spoutnik-1 afin qu’elle reflète le plus possible la lumière du soleil et soit facilement visible lors de ses passages en début et en fin de nuit.

De plus, tout le monde pouvait syntoniser Spoutnik sur leurs passes et entendre ses bips, qui ne disaient rien mais annonçaient à toutes les parties du monde que les Soviétiques avaient la capacité de mettre un satellite en orbite. Et s’ils pouvaient mettre quelque chose en orbite, ils pourraient envoyer leurs bombes dans n’importe quelle partie du globe.

Le satellite avait été conçu pour fonctionner pendant deux semaines, mais a fini par durer un peu plus longtemps, passant 22 jours à transmettre ses bips à la Terre. Lorsque ses batteries s’épuisèrent, il passa encore quelques jours en orbite, jusqu’à ce que le 4 janvier 1958, Spoutnik-1 quitte l’espace pour rentrer dans l’atmosphère terrestre, laissant une traînée de feu dans le ciel et un héritage important pour l’histoire. humain dans l’espace.

Le lancement de Spoutnik-1 a été principalement responsable du début de la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique. Mais l’importance de cet exploit va bien au-delà de cela et bien au-delà du pionnier de l’espace. Spoutnik-1 a marqué le début d’une véritable révolution scientifique et technologique.

Les Américains, qui avaient eu des problèmes avec le développement de leurs fusées, ont décidé de profiter des fusées militaires Jupiter et de les adapter pour lancer Explorer-1 en février 58. Mais avant cela, les Soviétiques avaient déjà mis Spoutnik-2 en orbite ., qui a pris le chien Laika, premier être vivant dans l’Espace. En mars, les Américains ont lancé Vanguard-1 et en mai, les Soviétiques ont emmené Object-D dans l’espace, rebaptisé Spoutnik-3. La course à l’espace démarre à toute allure.

Beaucoup de gens l’oublient, mais cette course a également provoqué une révolution dans le système éducatif de ces pays. Contrairement à ce qui se passe dans un certain « pays du futur », qui coupe les fonds pour l’éducation en temps de crise, les États-Unis et l’Union soviétique ont investi massivement dans l’éducation, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Et cela leur garantissait non seulement l’avant-garde de l’exploration spatiale, mais le leadership, jusqu’à aujourd’hui, de la production scientifique dans plusieurs domaines de la connaissance.

Et tout cela a commencé à cause de Spoutnik-1, cette petite sphère métallique, placée en orbite il y a 65 ans. Félicitations, Spoutnik-1 !

