Des archéologues découvrent un « réfrigérateur » dans une forteresse romaine en Bulgarie

Un récipient composé d’assiettes en céramique pour stocker de la nourriture, qui peut être décrit comme un ancien « réfrigérateur », ainsi que plusieurs pièces de monnaie uniques ont été découverts par des archéologues polonais lors de fouilles au camp de légionnaires romains de Novae (Bulgarie).

Novae était un camp légionnaire construit au 1er siècle après JC. par la légion romaine, comme base permanente de la 1ère légion italique sur le Bas-Danube Lima (empire) dans la province de Mesia Inferior.

Lire la suite:

En 69 après JC, il fut décidé de renforcer la frontière de l’empire par crainte de la Dacie voisine. Par conséquent, la légion nouvellement formée, composée uniquement d’habitants de l’Italie, a été transférée sur le Danube – la 1ère Légion italienne a été stationnée à Novae jusqu’au milieu du Ve siècle.

Pendant plusieurs décennies, la campagne a été exploitée par les Polonais avec des partenaires bulgares. L’équipe dirigée par le professeur Piotr Dyczek, du Centre de recherche sur l’Antiquité de l’Europe du Sud-Est, Université de Varsovie, Pologne, a fait plusieurs découvertes également en août de cette année.

Parmi eux, comme mentionné précédemment, se trouve un élément intégré, que le scientifique a appelé un «réfrigérateur». Il se trouvait dans une salle de caserne militaire.

« Le ‘réfrigérateur’ est un récipient fait de plaques de céramique encastrées sous le sol, qui était utilisé par les légionnaires pour stocker de la nourriture. Son contenu était des morceaux de vases et des ossements d’animaux », a déclaré Dyczek à l’agence de presse polonaise (PAP).

Les petits fragments d’os conservés montrent des signes de traitement thermique, ce qui indique que la viande stockée dans le récipient a été rôtie.

Il y avait aussi des morceaux de charbon et un petit fragment de bol. Selon Dyczek, on ne peut exclure qu’il s’agisse des restes de l’encensoir qui servait à éloigner les insectes de la nourriture qui y était stockée.

Le scientifique a noté que les découvertes de tels «réfrigérateurs» sont rares, car ils ne restent souvent pas conservés après la reconstruction des bâtiments.

« Réfrigérateur » est daté du 5ème siècle (Image : Piotr Dyczek)

Des pièces de monnaie ont également été trouvées

Une autre découverte cette année est une collection de plusieurs dizaines de pièces. Une grande partie de cela provient des strates couvrant la période allant de l’attaque des Goths au milieu du IIIe siècle au début du règne de Constantin le Grand (début IVe siècle).

Les archéologues ont également découvert des rangées entières de murs de cette période et les vestiges de toute la maison. On y découvrit des Querns (moulins à grains manuels), des poids de tissage et de pêche, des bobines, des cavités osseuses et des fragments de bateaux.

« Pendant ce temps, Novae s’est lentement développée en une ville civile. Grâce également aux dernières découvertes, nous avons obtenu suffisamment de données pour pouvoir recréer ce fragment de l’histoire de cette ancienne colonie, qui jusqu’à présent était entourée de mystère pour nous », a ajouté le scientifique.

Dyczek a également attiré l’attention sur la découverte sous la forme de fragments de systèmes entiers d’approvisionnement en eau constitués de tuyaux en céramique et en plomb.

Le chercheur a souligné que les tubes en plomb sont rarement conservés à ce jour, car la matière première à partir de laquelle ils ont été fabriqués était précieuse et donc réutilisée.

Avec informations PAP

Image en vedette : Piotr Dyczek

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !