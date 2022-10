DART : la mission a peut-être « transformé » Dimorphs en comète après le crash

Une semaine après le succès de la mission DART, l’astéroïde touché, Dimorphos, a libéré un nuage de poussière et de particules.

Ce qui a été découvert, cependant, par des télescopes sur Terre, c’est que les débris expulsés par l’objet après la collision ont créé une sorte de queue, « transformant » Dimorphos en comète.

Lire la suite:

Notre dernier message était les observations de lundi des débris du #DARD impact sur Didymos. Gracieuseté de @WesternU‘s Rob Weryk, ce gif est les observations d’hier soir avec MegaCam. Rob et Richard Wainscoat de @UHIfA planifier des observations continues de l’astéroïde. pic.twitter.com/2JwWaIaAWd — CFHT (@CFHTelescope) 28 septembre 2022

La découverte, faite moins de deux jours après l’impact, a été faite par le télescope SOAR, situé au Chili, puis observé par les astronomes Teddy Kareta, de l’observatoire Lowell, en Arizona, et Matthew Knight, de l’US Naval Academy. Ils ont calculé que la queue mesure au moins 10 000 kilomètres de long.

Soi-disant, la queue est triple. Mais, même avec toutes ces données, il n’est toujours pas possible de dire que Dimorphos « a transformé » même une comète, car, comme c’était quelque chose créé par l’action humaine et n’est pas quelque chose de naturel, la queue peut se dissiper.

Il convient également de rappeler que la NASA n’est toujours pas sûre que DART ait réussi à 100% son objectif et ait détourné l’astéroïde de sa trajectoire d’origine. Il faudra faire un suivi avec lui dans les prochaines semaines pour établir qu’il a vraiment été dévié de sa trajectoire initiale.

La nuit dernière, @SARA_Obs Chili : traînées de poussière de Didymos/Dimorphos. 7x5m suivi sur astéroïdes, étoiles filtrées. La piste WNW s’étend jusqu’à 165″, projetant jusqu’à ~8600 km. (0410-0500 UT 30 sept., ~78 heures après l’impact, bande R) pic.twitter.com/4NJkxVEqz9 – William Quille (@NGC3314) 30 septembre 2022

Dans un communiqué, Kareta a déclaré: « C’est incroyable de voir comment nous avons pu capturer si clairement la structure et la portée de la mission quelques jours après l’impact. »

De nouvelles informations arriveront bientôt

Plus de données et de nouvelles comme celle-ci devraient être reçues et compilées dans les semaines à venir, car de nombreux astronomes reçoivent les diverses informations des télescopes et de la mission.

Il sera possible de savoir, par exemple, quelle quantité de matière a été éjectée par Dimorphos et quelle quantité est composée de morceaux plus gros et quelle quantité est composée de sable fin, selon les astronomes.

Avec des informations de CNET et UOL

Image en vedette : NASA

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !