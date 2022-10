Des mondes semblables à la Terre avec des océans et des continents peuvent être trouvés

La Terre est indubitable, ses océans et ses continents rendent notre planète unique par rapport aux autres dans notre système solaire ou même à l’extérieur. Cependant, ces caractéristiques ne sont certainement pas uniques à la Terre, car dans l’immensité de l’univers, il existe un nombre infini de planètes et presque certainement certaines sont similaires à la nôtre. Le plus difficile est de pouvoir les détecter, mais James Webb et d’autres télescopes peuvent aider à cela.

Des recherches menées par l’Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ) ont simulé la formation de planètes autour de naines rouges et ont découvert qu’un petit pourcentage de ces planètes peut contenir des niveaux d’eau dans des quantités similaires à celles de la Terre.

Trouver ces planètes est extrêmement difficile, mais pas impossible. C’est là qu’intervient James Webb, le télescope qui devrait considérablement étendre notre capacité à détecter les exoplanètes. Bien sûr, d’autres télescopes comme TESS et le prochain PLATO. En d’autres termes, l’avenir est très prometteur.

Eh bien, ce n’est un secret pour personne que pour avoir de l’eau liquide, une planète doit être à une distance de son étoile similaire à la distance de la Terre au Soleil, une ligne fine « ni trop chaude ni trop froide ». Mais cela ne suffit toujours pas, il faut une juste quantité d’eau, ce qui indique qu’aucune des 5 000 exoplanètes de cette « zone idéale » n’a ses similitudes avec notre planète unanimement prouvées.

En gros, si la planète a beaucoup d’eau dans l’atmosphère, elle peut souffrir d’un effet de serre intense et atteindre des températures élevées même si elle n’est pas proche du Soleil. Maintenant, s’il y a beaucoup d’eau dans le sol, il se peut qu’il n’y ait pas de Terre. Déjà peu d’eau peut devenir un grand désert comme Mars. Avez-vous vu la difficulté ?

Les recherches du NAOJ indiquent que les naines rouges pourraient abriter plusieurs de ces planètes. Les naines rouges sont des étoiles plus petites que notre Soleil et donc plus froides, mais qui ont aussi une « zone habitable » différente des planètes qui les entourent.

Tout cela, bien sûr, ne sont que des estimations, mais la science n’a jamais été aussi près de détecter des planètes semblables à la Terre et, par conséquent, avec une plus grande chance de vie. Avec l’aide de nouveaux observateurs, le potentiel est immense.

