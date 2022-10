Un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale retrouvé naufragé aux États-Unis

Un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale a été retrouvé coulé dans les eaux américaines plus de 100 ans après la fin du conflit.

Selon un rapport de National Geographic, le sous-marin, un modèle U-111, a été retrouvé par Erik Petkovic le 5 septembre, à environ 60 km au large des côtes de l’état de Virginie. Petkovic est un historien maritime, chercheur sur les épaves et plongeur professionnel.

Au début, on croyait que le U-111, coulé en 1922 par la marine américaine, se trouvait à une profondeur d’environ 490 mètres, mais Petkovic l’a trouvé à seulement 120 mètres de la surface.

Jusqu’à présent, cinq sous-marins de la Première Guerre mondiale et huit de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvés coulés dans les eaux américaines depuis la fin des conflits.

Les épaves de navires et de sous-marins coulés se détériorent souvent rapidement dans l’océan, car l’eau salée corrode et rouille le métal de leurs coques. De plus, toute structure en bois est consommée par les vers et autres créatures.

La découverte du sous-marin

Pekovic et son ami Rusty Cassway ont trouvé l’épave à l’aide d’un véhicule de plongée télécommandé (ROV). Ensuite, tous deux ont comparé les images captées par le véhicule avec d’anciennes photographies du sous-marin, lorsqu’il était encore en opération. Ensuite, ils sont retournés sur le site pour recueillir plus d’informations avec le ROV et l’aide de plongeurs.

Cette dernière expédition a confirmé que l’épave provenait du sous-marin U-111. L’équipe a décidé de garder le site de l’épave secret pour l’instant, car ils prévoient toujours de mener des enquêtes.

Lire la suite:

Selon l’historien maritime Aaron Hamilton, cette découverte représente une avancée importante pour la technologie sous-marine et pour les opérations de recherche d’épaves. « Le fait que ce sous-marin ait été retrouvé et qu’il puisse être documenté et photographié est une réalisation importante », a-t-il déclaré. National géographique.

