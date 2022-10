Découvrez le t-shirt MIT qui vous rend invisible sur les caméras de sécurité

Netcost-Security était au MIT-IBM Watson AI Lab à Cambridge, Massachusetts pour en savoir plus sur les projets d’intelligence artificielle d’IBM, et dans le laboratoire, nous avons découvert une chemise qui, lorsqu’elle est portée, rend la personne invisible sur les caméras de sécurité.

Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti de la science-fiction, ou peut-être à la cape d’invisibilité de Harry Potter, mais c’est un vrai projet. Ainsi, cette simple impression sur la chemise créée par l’intelligence artificielle peut contourner les caméras de sécurité d’un système spécifique.

Malheureusement, nous n’avons pas pu prendre plus de photos ou enregistrer des vidéos de la démo au MIT-IBM Watson AI Lab, mais je peux attester que le système fonctionne réellement. J’ai personnellement testé cette chemise devant une caméra de sécurité lors de la démonstration technique.

Au cours de cette démo, je me suis rendu invisible aux caméras, ce qui m’a beaucoup impressionné.

Les caméras de sécurité ne reconnaissent pas la chemise même avec des plis et des changements d’éclairage

Comme il a été conçu pour être utilisé sur un t-shirt, le motif imprimé sur le t-shirt a été développé pour être reconnu même avec les plis éventuels du tissu et d’autres déformations possibles, ce qui est vraiment très intéressant.

Selon le chercheur du MIT, le projet considère non seulement la modélisation géométrique, avec des changements générés par différentes poses, ou le simple froissement des vêtements susmentionné, mais va plus loin. Ainsi, les changements causés par différentes conditions d’éclairage ont également été calculés, comme sous la lumière du soleil, par temps nuageux, à l’intérieur et à l’extérieur.

De plus, l’équipe du MIT a également réfléchi aux éventuelles distorsions de couleurs en fonction de l’impression du fichier, et aux éventuelles corrections de couleurs par les caméras. Tout cela a été inclus pour générer des exemples contradictoires dans les algorithmes, aidant la chemise à rester invisible dans toutes ces situations et conditions spécifiques.

Utilisations possibles du t-shirt qui rend la personne invisible aux caméras

Il y a plusieurs utilisations possibles pour cette chemise, et alors que la première chose qui vient à l’esprit serait qu’un voleur utilise cette chemise pour commettre un crime, mais le chercheur du MIT nous rappelle qu’elle pourrait aussi être utilisée par des militants pour échapper à la persécution. de gouvernements totalitaires.

Autres exemples d’objets ou d’images qui contournent les caméras de sécurité / Photo : Nick Ellis

D’autres exemples d’applications pratiques de cette technologie sont des lunettes qui rendent son porteur invisible, une tortue imprimée en 3D reconnue par les systèmes d’IA comme une carabine, et certains marquages ​​sur un panneau d’arrêt qui font un panneau d’arrêt de la circulation comme s’il s’agissait d’un signe de vitesse. limite.

Autres projets du MIT-IBM Watson AI Lab

Comme son nom l’indique, le MIT-IBM Watson AI Lab a été créé par IBM en partenariat avec le MIT, et là, nous avons pu voir plusieurs exemples de projets d’intelligence artificielle aussi innovants que celui-ci.

