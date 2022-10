Une éruption solaire entrave les opérations de sauvetage de l’ouragan Ian en Floride

Dimanche (2), les premiers intervenants travaillant sur des opérations de sauvetage et de récupération en Floride, aux États-Unis, générées par l’ouragan Ian, ont subi un revers lorsque les communications radio ont été interrompues en raison d’une importante éruption solaire. Ce n’était pas un événement isolé, les météorologues de l’espace s’attendent à davantage d’éruptions et d’éjections de masse coronale dans les prochains jours.

L’éruption solaire, une puissante X1, (la forme la plus douce de la catégorie la plus puissante de ces balises) a émis des jets de rayonnement électromagnétique, qui ont provoqué une panne immédiate des signaux radio, dans toute la région solaire de la planète à ce moment-là, dans ce cas, l’ensemble de la région des États-Unis, selon Space Weather Watch.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, la panne des signaux radio, classée dans la catégorie R3 forte, a affecté les secouristes qui utilisaient des radios 25 MHz pour communiquer dans les zones où la fureur de l’ouragan Ian a détruit les réseaux cellulaires. Sur Twitter, la physicienne en météorologie spatiale Tamitha Skov a déclaré qu’un autre point affecté était le signal GPS, dont la position était indisponible ou moins précise.

Puis, selon SpaceWeatherWatch, une éruption plus douce est apparue quelques heures plus tard et a engendré une autre panne de radio au-dessus du Pacifique occidental et de l’Australie. Les deux explosions ont émergé d’une tache solaire hautement magnétique appelée AR3110, et chacune était accompagnée d’une éjection de masse coronale (CME), qui représente une émission de particules magnétisées de la haute atmosphère du Soleil, partie connue sous le nom de couronne.

Dans le même temps, un vent solaire plus fort que d’habitude, avec un flux de particules chargées quittant le Soleil, se dirige vers la Terre à partir d’un trou coronal (une ouverture dans le champ magnétique du Soleil). Cette combinaison indique que les CME pourraient déclencher une tempête géomagnétique remarquable sur Terre dans les prochains jours.

L’ouragan Ian repéré par satellite. Image : NASA

Autres orages électromagnétiques du soleil

La NOAA prédit déjà qu’une tempête géomagnétique modérée (classée G2) pourrait frapper la planète mardi prochain (4). Cette situation pourrait causer des problèmes mineurs au réseau électrique aux hautes latitudes et aux satellites en orbite terrestre basse.

Selon le Met Office, une nouvelle tache solaire grande et « complexe », AR3112, traversera le disque visible du Soleil au cours des deux prochaines semaines. Les informations de SpaceWeather.com décrivent AR3112 comme « l’une des plus grandes taches solaires depuis des années ». Il a 130 000 kilomètres. De plus, le Met Office lui-même a déclaré que l’AR3112 a le potentiel de devenir plus actif, ce qui indique une probabilité de plus de drapeaux et de CME.

Pour ceux qui aiment observer les aurores boréales, ces orages géomagnétiques du Soleil sont une bonne occasion de détecter les lumières polaires loin de leurs limites habituelles autour des pôles. Les expositions peuvent être visibles à la fois dans le sud et le nord de l’Écosse, au Royaume-Uni et dans le nord des États-Unis.

