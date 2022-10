Un satellite indien sur Mars perd la communication avec la Terre et pourrait avoir terminé sa mission

Après huit ans passés à faire le tour de la planète rouge, la mission indienne Mars Orbiter (MOM) a peut-être pris fin. Les stations au sol exploitées par l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont perdu la communication avec le vaisseau spatial.

Une illustration de la Mars Orbiter Mission (MOM), vaisseau spatial indien en orbite autour de la planète rouge. Image : NASA/ISRO/Robert Lea

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué l’interruption du signal. Selon l’ISRO, le satellite peut être à court de carburant, la batterie peut avoir été vidée au-delà de la limite de fonctionnement sûre ou une manœuvre automatisée peut avoir coupé la connexion.

Également appelé Mangalyaan, le vaisseau spatial a largement dépassé sa durée de vie prévue de seulement six à dix mois. Lancé en novembre 2013, l’appareil est entré en orbite autour de Mars en septembre 2014.

Alors que l’ISRO n’a pas encore publié de déclaration officielle, une source de l’agence a déclaré au journal local L’Hindou que « la batterie du satellite était épuisée, et le lien [com a Terra] Il a été perdu ».

MOM dispose d’un panneau solaire de 1,4 mx 1,8 m, composé de trois panneaux montés sur un côté du vaisseau spatial, capable de générer 800 watts de puissance. Le vaisseau spatial transporte une batterie lithium-ion, qui a peut-être été paralysée récemment par une série d’éclipses qui ont pu affecter sa capacité à se recharger.

« Récemment, il y a eu des éclipses consécutives, dont une qui a duré sept heures et demie », a déclaré la source anonyme de l’ISRO. « Comme la batterie du satellite est conçue pour gérer la durée d’éclipse de seulement une heure et 40 minutes, une éclipse plus longue viderait la batterie au-delà de la limite de sécurité », a déclaré un autre responsable, également anonyme.

D’après le site espace.com, après avoir fait face à une longue éclipse en avril, MOM s’était rétabli, mais il a peut-être utilisé ce qui restait de son carburant dans cet effort. Au lancement, le vaisseau spatial transportait environ 852 kg de propulseur pour alimenter son étage principal et les huit propulseurs plus petits utilisés pour le contrôle de l’altitude.

Il est également possible que la panne des communications soit le résultat d’une manœuvre du système automatisé du vaisseau spatial MOM pour le détourner d’une éclipse. Le système peut avoir fait tourner l’orbiteur pour changer de direction, faisant pointer l’antenne qui fait normalement face à la Terre.

Plusieurs sources anonymes de l’ISRO ont déclaré au journal Temps de l’Inde que, quelle qu’en soit la cause, le vaisseau spatial ne pourra pas récupérer. « Maintenant, nous essayons de déterminer la raison exacte – que ce soit l’épuisement du carburant ou l’incapacité de l’antenne à communiquer », a déclaré un scientifique principal de l’agence, qui a requis l’anonymat. « Mais une chose est sûre, nous ne pourrons plus récupérer le vaisseau spatial. »

MOM a été la première mission interplanétaire de l’Inde et a fait de l’ISRO la quatrième agence spatiale à réaliser un vaisseau spatial en orbite autour de Mars. L’objectif principal de la mission était de tester la technologie nécessaire à l’exploration interplanétaire et d’utiliser ses instruments pour étudier à la fois la surface et l’atmosphère martiennes depuis l’orbite.

Les instruments embarqués comprennent une caméra de vision couleur, un capteur infrarouge thermique, un spectromètre ultraviolet utilisé pour étudier le deutérium et l’hydrogène dans la haute atmosphère de Mars, et un spectromètre de masse pour étudier les particules neutres dans les couches les plus externes de l’atmosphère martienne.

MOM contient également un capteur conçu pour rechercher le méthane, une molécule qui, si elle est présente, pourrait indiquer que la vie a déjà existé sur la planète rouge – et dont les observations n’ont pas encore été publiées par l’ISRO.

