La Terre pourrait être frappée par une tempête solaire ce mardi (4)

Une série de fortes éruptions solaires ont éclaté du Soleil entre samedi (1) et dimanche (2), et l’éjecta devrait provoquer une tempête solaire de grade G2 (puissance modérée) mardi (4).

Selon le Space Weather Prediction Center (SWPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’une des éruptions était si forte qu’elle a pu provoquer une panne de communication radio haute fréquence sur une vaste zone pendant environ une heure. dimanche après-midi.

Selon le SWPC, les trois éruptions ont eu lieu vers 16h15 et 22h25 samedi et 16h25 dimanche. Dans cet ordre, ces drapeaux ont augmenté en force de la classe M à la classe X, le type le plus fort. Toutes les heures mentionnées sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia.

Une image capturée par le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA montre une éruption solaire de classe X clignotant sur le Soleil à 16h25 (heure de Brasilia) dimanche dernier (2). La balise était l’une des multiples à se produire ce week-end. Image : Observatoire de la dynamique solaire (SDO)/NASA

Les éruptions solaires sont des éclairs lumineux de rayonnement qui jaillissent de l’atmosphère solaire chaque fois que les lignes de champ magnétique tordues du Soleil changent soudainement. Ce réarrangement magnétique libère d’énormes quantités d’énergie lorsque la couronne éclate.

Lorsqu’elles sont dirigées vers la Terre, les éruptions solaires peuvent perturber les réseaux de communication radio haute fréquence de la planète, car ces ondes radio doivent rebondir sur une région de l’atmosphère terrestre connue sous le nom d’ionosphère pour se rendre à leur destination. Comme le rayonnement de la tempête solaire ionise l’ionosphère, cela provoque la dégradation ou l’absorption complète de ces ondes.

Une tempête solaire pourrait frapper la Terre

« Ces types de perturbations affectent les communautés mondiales de systèmes de navigation et d’aviation par satellite à dominante civile », a déclaré George Ho, physicien spatial au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory de la NASA, dans une interview avec le site Web. newsweek. « Par ailleurs, l’armée s’appuie également fortement sur les communications à haute fréquence. Il est rapporté que la perturbation de l’espace-temps peut avoir causé une panne de communication pendant l’opération Anaconda, par exemple.

L’opération Anaconda était une opération militaire de mars 2002 au cours de laquelle des officiers paramilitaires de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis sont entrés en Afghanistan pour attaquer les forces d’al-Qaïda et des talibans.

Mike Hapgood, scientifique en météorologie spatiale au laboratoire Rutherford Apple du STFC au Royaume-Uni, a déclaré que l’aviation civile pourrait également être affectée par des pannes à haute fréquence.

« La principale industrie touchée par les pannes de radio haute fréquence est l’aviation civile – et en particulier les communications à longue portée pour les aéronefs au-dessus des océans et des zones terrestres éloignées où il n’y a pas de réseau radio VHF », a déclaré Hapgood. « La haute fréquence est une méthode principale pour les avions dans ces zones pour communiquer avec le contrôle du trafic aérien. »

Selon Hapgood, de nombreux avions disposent également de satellites de communication en secours, mais une fréquence élevée est requise dans le cadre des procédures internationales convenues. « Ainsi, les coupures de courant à haute fréquence peuvent perturber ces liaisons, mais généralement seulement pendant quelques dizaines de minutes, jusqu’à ce que l’industrie puisse contourner cette perturbation. Ces pannes n’affectent pas le décollage et l’atterrissage car l’avion utilise des liaisons radio VHF à courte portée.

Il y a aussi des effets à plus long terme de ces tempêtes solaires. Comme l’éjection de masse coronale (CME), qui est un nuage de plasma et de champ magnétique qui se déplace vers la Terre beaucoup plus lentement qu’une balise, prenant généralement plusieurs jours. Cependant, les éruptions solaires ne provoquent pas toujours des CME.

Les CME peuvent interférer avec le champ magnétique terrestre, provoquant des effets tels qu’une traînée accrue sur les satellites, des problèmes de tension dans les réseaux électriques et de communication et des aurores.

