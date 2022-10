De retour de l’heure d’été ? De nouvelles études seront présentées cette semaine

Y aura-t-il un changement d’heure d’été cette année ? Apparemment non. C’est du moins ce que révèlent de nouvelles études de l’Opérateur national du système électrique (ONS). Selon les résultats obtenus, « l’application de l’heure d’été cette année n’apporte pas de bénéfices au fonctionnement du système électrique national ».

Depuis que le président Jair Bolsonaro a aboli le mécanisme en 2019, les Brésiliens doutent encore de la possibilité d’avoir l’heure d’été les années suivantes. Pour évaluer la possibilité d’un retour -ou pas-, le ministère des Mines et de l’Énergie (MME) a ​​commandé cette étude à l’ONS en août.

Les résultats de l’enquête devraient être présentés lors de la prochaine réunion du Comité de suivi de la filière électrique (CMSE), prévue mercredi prochain (5). La réunion sera présidée par le ministre des Mines et de l’Énergie, Adolfo Sachsida. Toutefois, seul le gouvernement fédéral pourrait adopter à nouveau, le cas échéant, l’heure d’été.

Selon une déclaration de l’ONS à Estadão/Broadcast, « les résultats obtenus n’ont pas indiqué d’avantages pour le fonctionnement du système national interconnecté (SIN) découlant de cette mesure. Dans ce contexte, l’ONS rappelle qu’il appartient au gouvernement fédéral de définir l’application ou non de la mesure ».

Interrogés précisément pour comprendre si le schéma de consommation d’électricité a changé afin d’impacter le scénario général de l’énergie au Brésil, les chercheurs ont observé quels seraient les effets de l’avancement du pic de consommation du début de la nuit à un moment où il y a toujours le soleil et la production d’énergie à partir de cette source, un facteur qui pourrait réduire la nécessité d’utiliser des moyens de production alternatifs, qui peuvent être plus coûteux.

Le temps de l’heure d’été?

Cette étude de faisabilité demandée par le MME découle des préoccupations de certains secteurs de l’économie, principalement avec des scénarios de crise de l’eau, comme cela s’est produit dans le passé. Le même argument de 2019 était entériné dans ce nouvel examen remis au ministère : la mesure n’apporterait pas d’économies d’énergie. L’évaluation a souligné que l’application de l’heure d’été pourrait aider un peu à réduire la consommation aux heures de pointe.

L’heure d’été, créée dans le but de profiter de la plus grande période d’ensoleillement pendant la période la plus chaude de l’année, a été instituée au Brésil en 1931, par le président de l’époque Getúlio Vargas, et adoptée de manière permanente à partir de 2008. selon l’actuel gouvernement fédéral, les changements dans les habitudes de consommation, ainsi que l’avancement de la technologie, ont réduit la pertinence des économies d’énergie au fil des ans.

