Que se passe-t-il lorsque le Soleil est « endormi » ?

Ces derniers temps, le Soleil a été extrêmement actif, surtout cette année, alors qu’il atteint le pic du soi-disant cycle solaire. Au cours de la seule semaine dernière, trois éruptions solaires, 18 éjections de masse coronale et une tempête géomagnétique ont été détectées.

Cependant, ce n’est pas toujours toute cette agitation. Il y a des moments où les taches solaires à la surface disparaissent complètement et notre étoile semble «endormie».

Il y a des phases où il y a peu ou presque pas de taches solaires à la surface du Soleil. Image : Victor Torres –

Des chercheurs du Centre d’excellence indien des sciences spatiales de l’Institut indien d’éducation et de recherche scientifiques (IISER) ont découvert ce qui se passe lorsque l’activité solaire est totalement absente et comment l’étoile retrouve son énergie pour prendre vie et déclencher des éruptions qui peuvent être dangereuses à tout le système solaire.

Un article scientifique publié dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society décrit les découvertes faites par les scientifiques. L’étude indique que même lorsque le Soleil est profondément endormi, il y a des troubles dans les régions polaires et au-delà. Cela indique que le mécanisme dynamique interne du Soleil qui soutient le cycle solaire est toujours à l’œuvre pendant ces périodes calmes.

Les simulations informatiques du cycle magnétique du Soleil montrent que la dynamique reste opérationnelle au sein du Soleil même pendant les périodes d’inactivité extrême appelées grands minima solaires. Image : IISER

Il y a eu des épisodes dans le passé où l’activité sur le Soleil était à un niveau si bas qu’il n’y avait pas une seule tache solaire. Ces périodes représentent ce que l’on appelle le « grand minimum », des phases caractérisées par des réductions importantes du rayonnement solaire et de la production de particules.

Les astronomes ont constaté qu’au cours des années 1645 et 1715, il y avait une diminution du nombre et même une absence de taches solaires observées à la surface de l’étoile. Cela n’aurait pas été un événement isolé. Des épisodes similaires ont été enregistrés au cours des 4,6 milliards d’années de la vie du Soleil, selon la recherche.

On pense que le cycle magnétique à grande échelle de l’étoile s’éteint pendant ces phases, mais la nouvelle étude souligne le fait que cela n’indique pas un arrêt complet de l’activité.

Chitradeep Saha, doctorant à l’IISER, ainsi que Sanghita Chandra et le professeur Dibyendu Nandy, tous deux scientifiques de la même institution, révèlent que les champs magnétiques à l’intérieur du Soleil restent très actifs pendant ces périodes apparemment dormantes. Selon les auteurs, l’activité magnétique persiste sous forme de cycles faibles dans la zone de convection incapable de produire des taches solaires.

L’équipe a également démontré le mouvement de retournement incessant du plasma dans la zone de convection solaire qui agit comme une horloge, entraînant de faibles cycles magnétiques dans le Soleil pendant ce que l’on croyait être un moment d’inactivité totale.

Lire la suite:

« Nos simulations informatiques de 10 000 ans ont mis en lumière la dynamique qui se déroule à l’intérieur solaire (zone de convection) et dans les régions polaires, même lorsqu’il y a un nombre critique d’éruptions de taches solaires à la surface pendant une période prolongée connue sous le nom de grande minimum solaire », a déclaré Saha, l’auteur principal de l’article, au site Web L’Inde aujourd’hui. « Le mouvement incessant du plasma et les fluctuations turbulentes dans la zone de convection aident finalement l’étoile à retrouver son activité magnétique régulière. »

L’étude de Saha et de son équipe pourrait aider les futures missions prévues à étudier le Soleil, en se concentrant sur les régions intérieures et polaires. À l’heure actuelle, deux missions majeures (la sonde solaire Parker de la NASA et l’orbiteur solaire de l’Agence spatiale européenne) s’approchent périodiquement de l’étoile pour étudier ses processus et mieux comprendre la météo spatiale.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !