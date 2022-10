Comment les serpents python peuvent-ils avaler d’énormes animaux ? Réponses à l’étude

Les serpents sont des reptiles qui éveillent la curiosité de nombreuses personnes, notamment en termes de nourriture, car beaucoup sont capables de consommer des animaux relativement gros par rapport à leur taille. Dans cet esprit, les chercheurs ont détaillé la capacité des pythons birmans (Python molorus bivittatus) à étendre leurs mâchoires pour casser des proies.

Cette espèce a été choisie parce que sa capacité est vraiment extraordinaire. Les pythons birmans ont une ouverture de la mâchoire qui peut être jusqu’à six fois plus grande que certains serpents de taille similaire. Les pythons birmans sont énormes et peuvent mesurer jusqu’à 5 mètres de long, pouvant ingérer des proies aussi grosses que des cerfs ou des alligators.

Lire la suite:

Les pythons birmans sauvages sont vraiment vulnérables à l’extinction dans leur habitat naturel en Asie du Sud-Est en raison de l’occupation humaine. En revanche, en Floride, où cette espèce a été introduite, les espèces indigènes sont décimées, une situation qui nuit à l’écosystème.

Selon Live Science, le scientifique environnemental Ian Bartoszek, qui a dirigé l’étude, a déclaré qu’il était possible de visualiser un changement en temps réel dans l’écosystème des Everglades de Floride, car le serpent se nourrit de pratiquement tout sur son passage.

Les recherches de Bartoszek ont ​​montré que les pythons birmans ont une peau super élastique entre leurs mâchoires inférieures. Ce trait leur permet de dévorer des animaux encore plus gros que ne le permettraient leurs mâchoires très mobiles. Ce point est crucial pour définir la nourriture de ces serpents, après tout, ils ont tendance à avaler leurs proies entières, sans les mâcher au préalable.

De plus, pour obtenir une ouverture aussi large, le ligament entre la mandibule et la mâchoire de ce python est relié de manière lâche par un ligament très élastique. Selon le biologiste évolutionniste et co-auteur de l’étude, Bruce Jayne, bien que la plupart des serpents aient des mâchoires extensibles, chez le python birman, le degré d’élasticité est encore plus grand.

Un serpent Python est surpris en train de « vomir » un serpent de la même espèce (Image : Réseaux sociaux)

Comparaison entre serpents similaires

En comparant des serpents de tailles similaires et la taille de leurs proies éventuelles, les chercheurs ont pu estimer la taille des animaux que ces serpents pouvaient manger. Les données obtenues suggèrent que pour les serpents plus petits, il est plus intéressant de se nourrir de proies plus grosses. Cependant, la plus grande taille corporelle des pythons fournit non seulement un menu plus large pour les serpents, mais les aide également à rester en dehors du menu des autres prédateurs.

Les scientifiques admettent que cette recherche vise à découvrir le comportement de cette espèce et n’a pas été menée dans le but de découvrir des moyens de contrôler les « espèces envahissantes » en Floride. Jayne affirme que malgré ce facteur, l’étude peut contribuer à comprendre «l’impact des espèces envahissantes». « Si vous connaissez la taille des serpents et le temps qu’il leur faut pour atteindre cette taille, vous pouvez définir une limite supérieure approximative sur les ressources que le serpent pourrait exploiter », a déclaré le chercheur.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !