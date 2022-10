L’astronaute de l’ISS photographie le célèbre volcan de la trilogie « Le Seigneur des Anneaux »

Un astronaute à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a capturé une superbe photo du mont Ruapehu en Nouvelle-Zélande, le plus grand volcan actif du pays, utilisé pour représenter la célèbre « Montagne du destin » dans la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux. Dans une perspective vraiment unique, un appareil photo Nikon D5 équipé d’un objectif de 1150 mm a été utilisé pour capturer le moment où le vaisseau spatial survolait directement la formation géologique, à 424 km au-dessus de la Terre. Mont Ruapehu en Nouvelle-Zélande, photographié par un astronaute de la Station spatiale internationale. Image : Reproduction/Observatoire de la Terre de la NASA Située dans le parc national de Tongariro, la plus haute montagne de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande culmine à 2 197 mètres et abrite un stratovolcan actif. Près du sommet se trouve le lac Crater, connu sous le nom de Te Wai A-moe en langue maorie, chauffé par un système hydrothermal à l’intérieur du volcan. Le mont Ruapehu en Nouvelle-Zélande, le plus grand volcan actif du pays, a été utilisé pour représenter la célèbre « Montagne du Destin » dans la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux. Image : LenRussell – FreeImages Le site est le plus ancien parc national de Nouvelle-Zélande et le quatrième plus ancien au monde, reconnu par l’UNESCO comme l’un des sites du patrimoine mondial à caractère mixte, car il mélange culture, car c’est un lieu sacré pour les Maoris, et nature volcanique. . . D’après le site PétaPixelaprès une période de sommeil depuis 2011, une activité volcanique à Ruapehu a de nouveau été signalée en 2022, avec des températures de l’eau atteignant environ 45 °C. Lire la suite: Dans Le Seigneur des Anneaux, le mont Ruapehu – ou le mont Doom du Mordor – est la destination vers laquelle Frodo Baggins et Samwise Gamgee ont entrepris un voyage ardu depuis Hobbit Village pour arriver et détruire l’Anneau Unique. Les rochers déchiquetés et le volcan actif ont créé la toile de fond parfaite et mystérieuse pour la trilogie réalisée par Peter Jackson. Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !

