L’éclipse solaire d’octobre sera-t-elle visible depuis le Brésil ?

Fin octobre, à seulement six jours d’Halloween, il y aura un événement très intéressant pour les observateurs du ciel : une éclipse solaire partielle. Le 25 octobre, la Lune passera devant le Soleil, le phénomène ne sera malheureusement pas visible du Brésil et pourra être observé en Afrique du Nord, en Asie et en Europe ;

Cette faible visibilité de l’événement est due à la petite taille de la Lune par rapport à la Terre. L’ombre projetée par le satellite naturel, bloquant la lumière du soleil, ne fait que quelques centaines de kilomètres de large.

On estime que 82% du disque solaire sera obscurci par la Lune lors de son point culminant, connu sous le nom de point d’éclipse central. Il convient de mentionner que nulle part sur Terre ne sera témoin d’une éclipse solaire totale, car le Soleil et la Lune ne seront pas parfaitement alignés. Par conséquent, la grande étoile, composée principalement d’hydrogène et d’hélium, prendra une forme de croissant, comme si on lui avait pris une bouchée.

Image : Comment les observateurs verront l’éclipse solaire partielle fin octobre. Crédits : NASA/Noah Moran

De plus, à chaque point visible de l’éclipse, elle sera vue dans des proportions différentes. Au pôle Nord, 82 % du Soleil sera éclipsé ; en Russie jusqu’à 80% du Soleil sera éclipsé ; cette proportion tombe à 70 % en Chine, 63 % en Norvège et 62 % en Finlande.

Attention lors de l’observation d’une éclipse solaire

Si vous vous trouvez dans l’un de ces endroits où vous pouvez voir le phénomène, voici une alerte de sécurité : ne regardez JAMAIS le Soleil sans une protection spéciale pour vos yeux. Les astrophotographes et les astronomes utilisent des filtres spéciaux pour observer le Soleil en toute sécurité lors des éclipses solaires ou d’autres phénomènes solaires. Des lunettes de soleil ordinaires ne suffisent pas à assurer votre protection complète lors des observations. Les observateurs qui espèrent voir l’éclipse doivent porter des lunettes de soleil ou une éclipse.

Lorsqu’une éclipse totale se produit, le point central du phénomène se déplace sur la surface de la Terre d’ouest en est. Lors d’une éclipse partielle, comme celle qui aura lieu fin octobre, ce point central passera soit au-dessus du pôle Nord, soit en dessous du pôle Sud et ne traversera pas la surface de la Terre.

L’éclipse centrale se produit lorsqu’elle est à son point maximum sur Terre, là où une ligne imaginaire reliant les centres du Soleil et de la Lune rencontre la surface de notre planète. Comme expliqué précédemment, ce point n’est pas fixe lors d’une éclipse.

