Pluie de météorites, mercure visible et plus : consultez le calendrier astronomique d’octobre

La fin de l’année approche et 2022 a été riche en événements spatiaux importants sur notre calendrier astronomique. Cependant, il reste encore beaucoup à faire et octobre en est la preuve. Ce mois-ci voit des pluies de météores, le lancement tant attendu de la mission Crew-5 et une éclipse solaire partielle en Europe, en Afrique et dans certaines parties de l’Asie.

Voir ci-dessous notre calendrier astronomique de septembre avec les événements les plus importants. Nous vous rappelons que toutes les dates, heures et références géographiques considèrent un observateur basé à Brasilia, et peuvent être légèrement différentes selon votre position dans le pays.

5 octobre : C’est l’heure de l’équipage-5. Ce n’est pas la première (ni la deuxième) fois que la mission de la NASA avec SpaceX pour amener des astronautes à la station spatiale apparaît sur notre calendrier astronomique. Le dernier report a eu lieu durant le week-end en raison du passage de l’ouragan Ian. Cependant, il semble maintenant que tout soit en ordre pour le 5. La fenêtre de publication s’ouvre à 13 h 00 HE, avec une opportunité de sauvegarde disponible le jeudi (6) à midi.

Semblable à l’image ci-dessus, le lanceur de la fusée Falcon 9 qui sera utilisée pour la mission SpaceX Crew-5 a été endommagé lorsqu’il a heurté un pont. Image : Tom Durr –

5 octobre: Ce même jour se produit la conjonction de la Lune avec la planète Saturne.

8 octobre: Trois jours plus tard c’est l’heure de la conjonction de la Lune avec la planète Jupiter.

8 octobre: Également ce jour-là, nous avons Mercure dans un bon moment pour être visible à l’œil nu. Selon In The Sly, la planète sera visible pendant une courte période entre 5h00 et 5h50 du matin, avant le lever du soleil. Mercure devrait être visible juste au-dessus du Soleil. Se souvenir qu’être loin des centres urbains et avec un ciel clair est important pour l’observation.

Il est possible de remarquer dans cette projection du ciel pour l’aube de ce vendredi (23) que Mercure est pratiquement aligné avec la Terre, positionné entre notre planète et le Soleil. Image : SolarSystemScope

8 et 9 octobre: Journée complète. La date compte également avec la pluie de météorites draconides qui devrait être à son apogée à cette période. Cependant, son observation n’est pas aisée, la pluie est considérée comme légère, avec environ 10 météores par heure et se voit généralement plus facilement dans l’hémisphère nord.

9 octobre: La pleine lune d’octobre, connue sous le nom de Lune du chasseur, commence vers 17h54.

15 octobre: Il est maintenant temps pour la conjonction de la Lune avec Mars.

21 et 22 octobre: Pic de la pluie de météorites Orionides, issue de la comète de Halley. Cette pluie promet jusqu’à 30 météores par heure et peut être visible partout au Brésil à l’aube, elle devrait apparaître proche de la Constellation d’Orion.

Pluie de météorites sur l’observatoire de Xinglong. Crédits : Steed Yu/NightChina.net

25 octobre: Malheureusement cette éclipse solaire partielle ne sera pas visible ici au Brésil. Le phénomène peut être observé en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Asie.

26 octobre: Une fusée Soyouz lancera une mission cargo vers la Station spatiale internationale (ISS).

Même ce mois-ci sur le calendrier astronomique

Une fusée SpaceX Falcon 9 lancera un vaisseau spatial Dragon 2 lors d’une mission de ravitaillement vers la Station spatiale internationale.

La Chine lance une Longue Marche 5B pour composer la troisième partie du module Mengtian de la station spatiale chinoise.

