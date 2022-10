Des exoplanètes habitables pourraient être détectées avec un nouveau modèle proposé par des scientifiques

De nouvelles recherches sur l’exploration des exoplanètes ont mis en évidence une nouvelle méthode pour détecter la présence de divers objets rocheux tempérés et éventuellement habitables, comme la Terre. Pour l’instant, les recherches se sont concentrées sur des étoiles plus froides que le Soleil, des naines rouges ou des étoiles de type M. Il suffit de recevoir une incidence solaire modérée et d’abriter une certaine quantité de mer, pour que la planète ait un climat tempéré.

Certains modèles de prédiction précédents indiquaient que peu d’étoiles faisant partie de systèmes d’étoiles M sont capables de satisfaire à ces conditions. Cependant, de nouvelles simulations réalisées par des chercheurs de l’Université de Tokyo, ont concentré leurs efforts sur des planètes dont la composition atmosphérique était riche en hydrogène et dont la formation de l’océan était le résultat de l’interaction de l’atmosphère avec le magma.

Les scientifiques ont développé ce nouveau modèle pour estimer la quantité d’eau présente sur chaque planète en orbite autour d’étoiles de type M. Plusieurs objets candidats ont émergé, avec des rayons semblables à ceux de la Terre, avec des quantités considérables d’eau de mer et d’étoiles de type M en orbite.

Ce résultat indique un scénario très probable dans les prochaines années où des planètes habitables seront trouvées. Sur les 5 000 détectés jusqu’à présent, beaucoup ont la même taille que la Terre. Si l’un d’entre eux a un climat tempéré, ce sera très intéressant pour le sujet de l’habitabilité, après tout, l’eau, en plus d’être nécessaire au maintien de la vie sur Terre, joue également un rôle important dans la détermination du climat.

Prochaines étapes dans la recherche de planètes habitables

Le modèle élaboré par des chercheurs de l’Université de Tokyo a utilisé les dernières théories de la formation des planètes comme base pour calculer la quantité d’eau acquise au cours du processus de développement. Le modèle a également intégré l’effet de la production d’eau dans l’atmosphère primordiale.

On s’attend maintenant à ce qu’environ 100 planètes de la taille de la Terre soient détectées dans la zone habitable autour des étoiles de type M dans les programmes d’exploration d’exoplanètes en cours et futurs tels que TESS et PLATO. De plus, les scientifiques pensent que ces données théoriques seront corroborées par les observations atmosphériques des télescopes spatiaux infrarouges JWST et Ariel.

Ces télescopes pourront révéler la présence de molécules d’eau et d’autres éléments dans l’atmosphère. A partir de ce scénario, les chercheurs pourront mieux comprendre le processus de formation des planètes aquatiques comme la Terre.

