Crew-5: la mission habitée obtient une nouvelle date de lancement possible

SpaceX et la NASA ont une nouvelle date possible pour le lancement de Crew-5. Initialement prévue le lundi 3 octobre, la mission habitée vers la Station spatiale internationale (ISS) a dû être reportée en raison du passage de l’ouragan Ian en Floride, aux États-Unis.

Désormais, le décollage de la fusée Falcon 9, emportant la capsule Dragon, devrait avoir lieu mercredi (5). La fenêtre de sortie s’ouvre à 13 h 00 HE, avec une opportunité de sauvegarde disponible le jeudi (6) à midi.

Après la séparation, le premier étage du Falcon 9 atterrira sur le ferry Just Read the Instructions dans l’océan Atlantique. Les quatre astronautes de Crew-5 devraient arriver à l’ISS environ deux jours après le lancement. C’est-à-dire jusqu’à la fin de la semaine prochaine, si les plans de SpaceX et de la NASA sont maintenus.

Pendant leur séjour dans le laboratoire orbital, l’équipage effectuera plus de 200 expériences scientifiques et démonstrations technologiques dans des domaines tels que la santé humaine et les systèmes de carburant lunaires.

Anna Kikina, Josh Cassada, Nicole Mann et Koichi Wakata : un Russe, un Américain, un Amérindien et un Japonais composent l’équipage de la mission SpaceX Crew-5. Image : Divulgation NASA/SpaceX

L’équipage de Crew-5 est composé de l’indigène Nicole Aunapu Mann, de l’Américain Josh Cassada, du Japonais Koichi Wakata et de la cosmonaute (comme on appelle les astronautes russes) Anna Kikina.

La mission la plus récente de SpaceX, Crew-4, reste à bord de l’ISS mais devrait bientôt rentrer chez elle.

La date de départ de Crew-4 dépend de la date de lancement de Crew-5. La NASA et SpaceX souhaitent que les deux missions se chevauchent pendant cinq jours sur la station.

