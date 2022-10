La fuite de Nord Stream pourrait être la plus grande libération de méthane jamais enregistrée

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a déclaré vendredi que des ruptures dans le système de pipeline Nord Stream sous la mer Baltique ont provoqué ce qui est probablement le plus grand rejet de méthane jamais enregistré.

Le méthane est un gaz à effet de serre très nocif pour le climat qui est beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone malgré sa durée de vie plus courte. Des fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui transportent le gaz naturel de la Russie vers les pays de l’Union européenne à travers la mer Baltique, ont provoqué un énorme nuage de méthane très concentré.

Le nuage de méthane a été détecté cette semaine grâce à une analyse d’images satellites par des chercheurs associés à l’Observatoire international des émissions de méthane (IMEO) du PNUE, ont indiqué les Nations Unies.

« C’est très grave, probablement le plus grand événement d’émission jamais détecté », a déclaré Manfredi Caltagirone, directeur par intérim de l’IMEO pour le PNUE, à l’agence de presse Reuters. « Ce n’est pas utile à un moment où nous devons absolument réduire les émissions », a-t-il déclaré.

Les chercheurs de GHGSat, qui utilisent des satellites pour surveiller les émissions de méthane, n’ont pas encore été en mesure de mesurer pleinement la quantité de méthane s’échappant du réservoir du système de pipeline de Gazprom.

Mais, ils ont estimé que le taux de fuite de l’un des quatre points de rupture était de 22 920 kilogrammes par heure. Cela équivaudrait à brûler environ 630 000 livres (ou 285 kg) de charbon par heure.

Le taux d’émissions dans la mer Baltique pourrait être supérieur à celui d’un déversement majeur survenu dans les champs pétroliers et gaziers offshore du golfe du Mexique en décembre. Cet événement a provoqué le déversement de 100 tonnes métriques de méthane par heure, selon Caltagirone.

Dans le cas du golfe du Mexique, la fuite était également visible depuis l’espace et a provoqué le rejet d’environ 40 000 tonnes de méthane en 17 jours, selon une étude de l’Université polytechnique de Valence, publiée dans la revue Environmental Lettres scientifiques et technologiques.

Ce montant équivaudrait à brûler un demi-milliard de livres de charbon, selon le calculateur d’équivalence de gaz à effet de serre de l’Agence américaine de protection de l’environnement.

Caltagirone a déclaré que quelle que soit la cause, les dommages posent un problème au-delà de la sécurité énergétique. « C’est le moyen le plus coûteux de générer des émissions », a-t-il déclaré.

Les fuites du Nord Stream

Fuite du pipeline Nord Stream 2 vue par un avion danois | Crédit : Commandement de la défense danoise.

L’Agence danoise de l’énergie a initialement déclaré avoir détecté trois fuites dans les pipelines Nord Stream 1 et 2, qui transportent le gaz naturel de la Russie vers les pays de l’Union européenne à travers la mer Baltique.

Ce complexe d’infrastructures est au centre des tensions diplomatiques entre les pays de la région depuis le début de la guerre en Ukraine, et beaucoup pensent que les récents échecs sont le résultat d’un sabotage russe.

Selon l’agence danoise, le gazoduc Nord Stream 1 présente deux points de fuite, l’un au Danemark et l’autre sur le territoire suédois, tandis qu’une autre fuite a été découverte dans la structure de Nord Stream 2.

Le Danemark a établi des zones d’exclusion autour des déversements, interdisant la présence et le passage de navires et d’aéronefs à moins de 5 milles marins de ces points. Les autorités du pays affirment qu’il existe un risque d’inflammation et que les navires pourraient perdre leur flottabilité en raison du gaz qui s’échappe des canalisations.

Kristoffer Böttzauw, directeur de l’agence, a déclaré : « La rupture de pipeline est extrêmement rare, nous ne voyons donc aucune raison d’améliorer notre protocole de prévention compte tenu des incidents des dernières 24 heures. Nous voulons assurer une surveillance complète des infrastructures critiques du Danemark afin de renforcer notre approvisionnement à l’avenir.

Les deux pipelines ont deux tuyaux constitués d’environ 100 000 sections, chacune de 12 mètres de long. Aucune de ces canalisations n’était en service au moment de la découverte des fuites, mais elles contenaient toujours du gaz sous pression.

Nord Stream 2, inactif au moment de la détection, était encore rempli de 177 millions de mètres cubes de gaz naturel. La communauté scientifique est divisée sur l’effet qu’une fuite de gaz de cette proportion aurait sur l’atmosphère.

Joe von Fischer, du Département de biologie de Université d’État du Coloradoaux États-Unis, affirme que l’effet des fuites sur les niveaux de méthane atmosphérique serait faible, car, à mesure qu’il monte dans l’eau de mer, le méthane se transforme en dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre moins nocif.

