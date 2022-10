Félicitations, Nasa ! L’agence spatiale américaine a été fondée il y a 64 ans

Ce samedi (1er), la NASA fête ses 64 ans de fonctionnement. L’agence spatiale américaine a été fondée le 1er octobre 1958, pendant la guerre froide, au milieu de la bipolarisation mondiale entre les États-Unis et l’Union soviétique de l’époque, qui était engagée dans un conflit militaire, idéologique et politique.

Après que le pays rival a promu les lancements de Spoutnik 1, le premier satellite artificiel, et Spoutnik 2, dans lequel le chien Laika a été envoyé comme le premier être vivant à aller dans l’espace, la réponse américaine a été la création de la NASA, avec le développement de missions et programmes spatiaux ambitieux.

L’agence a déjà évoqué la date d’aujourd’hui sur son compte Twitter : « Tu dis que c’est ton anniversaire ? C’est aussi notre anniversaire, oui ! La NASA a été fondée le 1er octobre 1958. Le 1er octobre 2001, Hubble a pris cette photo d’une galaxie à 50 millions d’années-lumière », a déclaré le profil dans le tweet ci-dessous.

Ensuite, la NASA a présenté un outil dans lequel il est possible de rechercher des dates pour voir le Hubble photographié. Ainsi, il est possible de visualiser ce que le télescope a déjà photographié le jour de votre anniversaire. Accédez à l’outil ici.

Programmes et missions spatiaux de la NASA

Parmi les nombreux programmes et missions spatiales de la fêtée du jour, Apollo, le troisième projet développé par l’agence, qui visait à explorer la Lune, mérite d’être souligné. Entre les missions habitées et non habitées du programme, en 1969, l’astronaute Neil Armstrong, commandant du vaisseau spatial Apollo 11, a été le premier homme à poser le pied sur la surface lunaire.

Et il est important de rappeler que la Nasa entend renvoyer des astronautes sur la Lune, via le programme Artemis, qui promet de faire de la première femme et de la première personne noire à poser le pied sur notre satellite naturel. En effet, la NASA a annoncé ce vendredi (31) une nouvelle fenêtre de lancement pour le programme Artemis 1.

La Station spatiale internationale est le résultat des efforts de plusieurs pays, mais la construction et le lancement ont été coordonnés par la NASA, qui maintient toujours la participation la plus active à la maintenance et à la surveillance du laboratoire qui orbite autour de notre planète.

Un autre projet important de l’agence américaine est le télescope Hubble, qui est dans l’espace depuis 1990, fonctionnant comme un outil fondamental pour capturer des images pour les études de l’univers.

Mais le jour de Noël 2021, un autre télescope spatial, le James Webb, un projet mené par la NASA en partenariat avec les agences spatiales européenne et canadienne, a été lancé. Mission la plus chère de l’histoire de l’agence spatiale, avec des dépenses dépassant 56 milliards de reais, l’objectif est que le télescope recueille des observations de l’univers, allant de l’émergence des premières étoiles il y a 13,5 milliards d’années à l’atmosphère des exoplanètes. L’observatoire est spécialisé dans la collecte de lumière infrarouge, ce qui aidera les astronomes à étudier les débuts de l’univers.

Le programme « Mars Exploration Rovers » d’exploration de la planète Mars s’inscrit également dans cette longue histoire de la NASA, avec le lancement et la gestion de robots et d’hélicoptères chargés de rechercher la planète rouge.

De plus, les derniers jours ont été marqués par des images de la collision de la mission DART de la NASA avec l’astéroïde Dimorphos, qui s’est finalement produite, générant un moment historique.

