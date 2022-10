L’étude renforce la théorie sur la composition de la Terre ; savoir plus

Une équipe de chercheurs français et allemands a publié un article dans la célèbre revue Science, dans lequel ils affirment avoir trouvé des preuves suggérant que la composition de la Terre a changé au cours de ses premières années, en raison de l’érosion causée par la collision.

L’étude a été développée par des chercheurs de l’Université Clermont Auvergne, en partenariat avec l’Universität Bayreuth. Là, le groupe a décrit son étude des quantités de samarium et de néodyme dans les météorites et ce que cela a montré sur les processus qui ont conduit à la composition actuelle de la Terre.

Des recherches antérieures ont suggéré que les planètes se forment à partir de collisions de matériaux dans des disques d’accrétion qui s’accumulent autour des étoiles au cours de leurs premières années. On pense que les caractéristiques de telles collisions jouent un rôle dans la composition des planètes résultantes, comme leur angle d’inclinaison.

Des recherches antérieures ont également montré que la Terre possède un noyau de fer et de nickel – autour duquel se trouve une couche de silicate de fer mélangé à du magnésium. La couche supérieure est décrite comme une couche de silicate.

De plus, des recherches antérieures ont révélé un mystère : pourquoi la croûte contient-elle des minéraux plus lourds ? Plusieurs théories ont émergé, dont une qui suggère qu’elles pourraient avoir été poussées à la hausse en raison d’incompatibilités avec d’autres matériaux. Cependant, de telles théories n’expliquent pas pourquoi il y a de plus grandes quantités de certains minéraux dans la croûte, comme le néodyme, que ce à quoi on pourrait s’attendre en fonction de la quantité pouvant être mesurée dans le noyau.

Trois théories principales ont émergé de ce doute, cherchant à expliquer une telle anomalie. L’un suggère qu’il s’agit d’une illusion, et en fait il y en a plus au cœur qu’on ne peut en mesurer. Un autre soutient que c’est parce que le matériau du disque d’accrétion avait des différences de composition. La troisième suggère qu’au fur et à mesure que des matériaux plus lourds étaient poussés et accumulés dans la croûte, certains ont été projetés dans l’espace lors de nouvelles collisions.

Maintenant, dans ce nouvel effort, les chercheurs ont trouvé des preuves qui soutiennent la troisième théorie. Ils ont mesuré les quantités de néodyme dans les météorites, en supposant qu’elles étaient de composition similaire aux éléments constitutifs de la Terre, et ont découvert que jusqu’à 20 % des couches externes de la Terre auraient pu être supprimées par des collisions.

Cela expliquerait la proportion de minéraux lourds comme le néodyme dans la croûte par rapport à d’autres minéraux plus légers comme le samarium.

