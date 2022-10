Le rayonnement de Tchernobyl a fait changer de couleur la grenouille pour se protéger; comprendre

Certaines des conséquences de la catastrophe du réacteur nucléaire de Tchernobyl en Ukraine en 1986 ont été des changements évolutifs chez les espèces proches du site de l’accident. Maintenant, selon une étude publiée dans Evolutionary Applications, le rayonnement a causé une espèce de grenouille (Hyla orientalis), qui a traditionnellement une couleur verte, est devenu noir.

Le 26 avril 1986, le réacteur numéro quatre de la centrale nucléaire de Tchernobyl a fondu et explosé, un feu ouvert brûlant dans le cœur du réacteur pendant plusieurs jours. En conséquence, des contaminants radioactifs ont été libérés dans l’air et se sont répandus dans toute l’Ukraine et une grande partie de l’Europe, en particulier dans les pays voisins.

Ces isotopes radioactifs, principalement des produits de fission, libèrent des rayonnements ionisants, qui peuvent entrer en collision avec l’ADN et l’endommager, provoquant des mutations génétiques. De telles mutations peuvent avoir des conséquences graves, telles que le cancer et la mort, mais il existe des cas où les rayonnements provoquent des mutations non nocives pour la vie, qui se transmettent de génération en génération.

Ce type d’évolution est connu sous le nom de radiation-driven. Pour ce facteur et d’autres, plusieurs études ont été menées depuis lors pour déterminer les conséquences de l’accident nucléaire.

concernant la grenouille Hyla orientaliscommunément appelée grenouille orientale, les auteurs ont décrit le changement dans l’étude : « La coloration de la peau était plus foncée dans les localités les plus proches des zones à haut niveau de rayonnement au moment de l’accident, tandis que les niveaux de rayonnement actuels ne semblaient pas influencer la coloration de la peau dans grenouilles de Tchernobyl ».

« Les grenouilles vivant dans la zone d’exclusion de Tchernobyl avaient une couleur de peau dorsale nettement plus foncée que les grenouilles en dehors de la zone », explique l’étude.

Selon le document, de puissants facteurs sélectifs, tels que les radiations de Tchernobyl ou les polluants environnementaux, ont déjà été observés pour induire des réponses adaptatives rapides, y compris chez les poissons et les plantes.

Mais bien que des mutations aléatoires soient possibles, les chercheurs ont déterminé que, dans le cas des grenouilles ukrainiennes, la coloration plus foncée n’était peut-être pas nécessairement due à une mutation aléatoire. Selon l’étude, cette mutation serait une réponse adaptative pour protéger les grenouilles d’un rayonnement abondant.

Image : Applications/divulgation évolutives

« La coloration sombre est connue pour protéger contre différentes sources de rayonnement, neutralisant les radicaux libres et réduisant les dommages à l’ADN, et, en particulier, la pigmentation de la mélanine a été proposée comme mécanisme de protection contre les rayonnements ionisants », indique l’étude. . « Nos résultats suggèrent que l’exposition à des niveaux élevés de rayonnement ionisant, probablement au moment de l’accident, peut avoir été sélectionnée pour une coloration plus foncée chez les grenouilles de Tchernobyl. »

Chez de nombreux animaux, y compris les humains, la mélanine est responsable de la coloration foncée de la peau et des yeux. Cependant, il peut également réduire les effets négatifs du rayonnement en absorbant et en dissipant une partie de l’énergie du rayonnement. Ainsi, il nous protège de la lumière ultraviolette et il a été démontré qu’il protège contre d’autres rayonnements ionisants chez les champignons.

Ainsi, au lieu d’une mutation aléatoire qui aurait pu faire des grenouilles du Hyla orientalis deviennent noirs à cause des radiations, les grenouilles peuvent avoir développé une résistance aux radiations en devenant noires.

