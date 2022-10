La Floride risque de connaître la sécheresse et les incendies après l’ouragan Ian

Alors que l’ouragan Ian frappe le sud-ouest de la Floride avec des pluies torrentielles, la région nord-ouest de l’État devrait être frappée par la sécheresse, avec des avertissements de feux de forêt émis.

« Des conditions météorologiques critiques d’incendie sont attendues dans l’extrême sud-ouest de la Géorgie, le sud de l’Alabama, l’ouest de la Floride Panhandle, le sud du Mississippi et le sud de la Louisiane », a déclaré le US National Interagency Fire Center dans un communiqué.

Lire la suite:

L’ouragan de catégorie 4 a atteint des vitesses de vent maximales de 249 km/h avant de toucher terre mercredi. Elle a maintenant été rétrogradée en tempête tropicale, mais ses effets se font toujours sentir dans le sud-est.

Des vagues de tempête sont attendues dans le nord-est de la Floride, la Géorgie et les Carolines, tandis que de fortes pluies sont attendues dans le nord de la Virginie.

La tempête a également suscité d’autres inquiétudes. La rotation antihoraire de l’ouragan a apporté des vents du nord et une faible humidité à de nombreuses forêts déjà desséchées de la région, après l’un des étés les plus chauds jamais enregistrés.

« La combinaison de la forte surface au nord et du fort gradient de pression autour de l’ouragan Ian générera des vents du nord modérément forts sur une grande partie du sud-est », a déclaré le Florida Forest Service dans un communiqué. « Avec ces zones restant sèches, les combustibles sont réceptifs à la propagation du feu. »

L’ouragan Ian vu de l’ISS (Image : NASA)

Selon l’indice de sécheresse Keetch-Byram, une échelle utilisée pour mesurer la sécheresse du sol, certaines parties du nord-est de la Floride, en particulier près de la frontière de l’Alabama, approchent dangereusement du seuil de sécheresse sévère.

« L’Alabama aura une humidité relative inférieure à la normale et des vents plus forts à travers l’État, ce qui indique que les conditions sont favorables pour que les incendies de forêt démarrent facilement, se propagent rapidement et soient difficiles à contrôler », a déclaré la Commission forestière de l’Alabama dans un communiqué.

D’autre part, les lectures pour le sud de la Floride ont atteint la fourchette inférieure de l’indice de sécheresse, à la suite de pluies torrentielles à la suite de la tempête. En moins de 24 heures, de vastes régions de la péninsule ont été frappées par plus de 12 cm d’eau et davantage de pluie est attendue dans les prochains jours.

Au fur et à mesure que le front de tempête passe, le risque d’incendie immédiat dans les États du sud-est diminuera. Cependant, les forêts ravagées par les tempêtes peuvent rester un grave risque d’incendie longtemps après la fin de l’ouragan.

Plus tôt cette année, des dizaines d’incendies de forêt ont éclaté dans le Florida Panhandle, alimentés par des débris d’arbres laissés après l’ouragan Michael, une tempête de catégorie 5 qui a frappé l’État en octobre 2018.

Le Florida Forest Service a enregistré 53 338 incendies aux États-Unis jusqu’à présent en 2022, couvrant plus de 6,8 millions d’acres de terres.

McLaren P1 de 10 millions de reais a été l’une des « victimes » de l’ouragan (Image : Instagram/Reproduction)

Cela fait suite à deux des saisons de feux de forêt les plus graves jamais enregistrées au pays, avec 4,4 milliards de dollars dépensés pour la suppression des incendies rien qu’en 2021.

Les personnes dans les zones sujettes aux incendies ont été avisées d’éviter les incendies à l’extérieur et de redoubler de prudence lors de l’extinction des incendies autorisés. « Si vous avez besoin de brûler, veuillez regardez vos feux pour vous assurer qu’ils sont correctement éteints », a déclaré la Commission forestière de l’Alabama. « Les cheminées de fumée immédiatement adjacentes à la végétation inflammable ont une chance de se rallumer et de se propager dans ces conditions. »

«La NFPA a d’excellentes directives (mettant en évidence) des mesures simples que vous pouvez prendre dans les jardins ou les arrière-cours pour créer une barrière protectrice entre vous et l’environnement naturel. Des choses comme éloigner la végétation ornementale de votre maison, essayer de garder le chaume sur les murs de votre maison », a déclaré Rory Hadden, expert en sécurité incendie à l’Université d’Édimbourg en Écosse.

« C’est une mauvaise situation et ça va empirer, mais nous essayons de trouver des solutions positives », a-t-il déclaré. « Nous devenons beaucoup plus efficaces pour identifier les dangers, prévoir les incendies et aider les gens à se protéger eux-mêmes, leurs biens et l’environnement. »

Avec des informations de Newsweek

Image en vedette : NASA

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !