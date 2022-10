Fin de l’ère Bolt ? Un robot bipède bat le record du 100 mètres

Le robot bipède Cassie vient d’entrer dans le livre Guinness des records comme le plus rapide à parcourir 100 m dans sa catégorie. Il a parcouru le tronçon en seulement 24,73 secondes, à une vitesse moyenne de 14 km/h.

Cassie, cependant, n’est toujours pas une menace pour les détenteurs actuels du record parmi les humains. Usain Bolt détient l’exploit chez les hommes (9,58 secondes) et Florence Griffith-Joyner chez les femmes (10,49 secondes).

Lire la suite:

« C’est peut-être le premier robot bipède à apprendre à courir, mais ce ne sera pas le dernier », a déclaré Jonathan Hurst, professeur de robotique à l’Université de l’Oregon. « Je pense que les progrès vont s’accélérer à partir de maintenant. »

Cassie a été créée par des ingénieurs de l’Université de l’Oregon et fabriquée par Agility Robotics, une entreprise dérivée de l’université.

Agility utilise la technologie bipède développée pour Cassie pour alimenter son robot à pattes Digit, qui est non seulement capable de marcher et de monter des escaliers, mais possède également des bras rudimentaires pour ramasser et transporter de petits colis.

Il existe des robots aux jambes plus rapides

Cassie n’est pas le robot à pattes le plus rapide qui soit. WildCat, un prototype quadrupède volumineux développé par Boston Dynamics, était capable d’atteindre des vitesses de 30,5 km/h, tandis que le Mini Cheetah à quatre pattes du MIT peut rouler à la même vitesse que Cassie.

Il existe également des conceptions atypiques, telles que l’OutRunner, qui n’utilise pas de jambes articulées mais des rayons en forme de roue pour atteindre des vitesses incroyablement stables de 20 mph.

Cassie est différente parce qu’elle est bipède – une conception qui présente des avantages particuliers en permettant aux robots de traverser des espaces conçus pour les humains.

Les créateurs de Cassie disent que courir n’était pas la partie la plus difficile du défi, mais faire démarrer et arrêter le robot. « Démarrer et s’arrêter debout est plus difficile que de courir, tout comme le décollage et l’atterrissage sont plus difficiles que de piloter un avion », a déclaré Alan Fern, professeur à l’université.

Cassie a également relevé le défi « à l’aveugle ». Il n’est pas autonome et n’a pas de capteurs externes, il devait donc être conduit par un humain, comme une voiture télécommandée. Cassie a déjà couru 5 km, bien qu’à un rythme beaucoup plus lent, prenant 53 minutes pour parcourir la distance.

Avec des informations de The Verge

Image sélectionnée : Lecture/YouTube

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !