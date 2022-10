La petite planète Cérès est vivante

Les données et images obtenues par la mission Dawn de la NASA ont fourni une vue incroyable de la surface de la planète Cérès, située dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Selon le géoscientifique Scott King du Virginia Tech College of Science, la vision de Cérès était très floue et difficile à identifier.

Dans les scans télescopiques précédents, Cérès n’avait aucune caractéristique distincte sur sa surface. Puis, en 2015, les scientifiques ont même pu observer la composition et les structures de la planète, ce qui a révélé une activité géologique inattendue. Jusque-là, Cérès était considérée comme inactive, car elle était si petite.

Lire la suite:

Au lieu de cela, Dawn a noté qu’autour de l’objet, dans la ceinture d’astéroïdes, il y avait des fractures dans les roches regroupées à partir d’un emplacement particulier, et la mission a identifié des signes évidents d’un monde océanique, avec des dépôts de minéraux condensés sur toute la surface. Ces dépôts étaient le signe d’un océan gelé.

King était quelque peu curieux à propos de Cérès, il ne comprenait pas entièrement comment un corps aussi petit que cette planète pouvait produire la chaleur nécessaire pour supporter un tel niveau d’activité géologique, capable de justifier les caractéristiques de surface observées par Dawn.

Heureusement, grâce à la modélisation informatique, lui et une équipe de scientifiques, en collaboration avec l’US Geological Survey et le Planetary Science Institute, ont découvert que la désintégration des éléments radioactifs à l’intérieur de Cérès maintient la planète en vie.

Les éléments radioactifs influencent l’activité de Cérès

Les études de King sur les grandes planètes comme la Terre, Vénus et Mars ont toujours indiqué que les planètes démarrent à chaud. Cette chaleur provient de la collision entre les objets qui forment la planète. Cependant, selon King, Cérès n’a jamais été assez grande pour devenir une planète et générer de la chaleur de la même manière.

Le modèle de l’équipe a indiqué que Cérès a commencé à froid et s’est réchauffé à partir de la décomposition d’éléments radioactifs tels que l’uranium et le thorium. Ce processus s’est poursuivi jusqu’à ce que l’intérieur de la planète devienne instable, une partie montant et l’autre descendant. Ce mouvement pourrait expliquer certaines des caractéristiques trouvées sur la surface de Cérès.

Ainsi, selon le modèle de l’équipe, Cérès n’a pas suivi le schéma typique de formation des planètes. Selon King, « Ce que nous avons montré dans cet article, c’est que le réchauffement radiogénique seul suffit à créer une géologie intéressante. » Maintenant, à la demande de la NASA et de la National Science Foundation récemment, le géoscientifique va répliquer ce modèle, avec quelques améliorations, sur les lunes d’Uranus, pour découvrir à quoi ressemblent leurs intérieurs.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !