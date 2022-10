Après le « tsunami du désert », des centaines de poissons sont vus dans « Devil’s Hole », USA

Après que le tremblement de terre qui a frappé le Mexique a touché le Nevada, aux États-Unis, des centaines de poissons rares ont été découverts vivant dans le Trou du Diable. Cet aquifère, situé dans le parc national de la Vallée de la Mort, a connu un événement appelé « tsunami du désert » à la suite du tremblement de terre mexicain.

Selon le National Park Service (NPS), les biologistes ont dénombré 263 nouveau-nés à Devil’s Hole, le nombre le plus élevé pour cette espèce en 19 ans. Ces poissons, connus sous le nom de « pupfish », sont une espèce qui ne se trouve naturellement qu’à cet endroit, qui est un point de décharge pour un vaste système d’eau aquifère souterrain.

Les chercheurs du NPS pensent que la découverte de 263 poissons peu après le tremblement de terre au Mexique, qui a généré des vagues de 6 pieds à Devil’s Hole, était due à une augmentation des algues et de la matière organique dans l’eau. Ce scénario a facilité la rencontre des biologistes avec la progéniture en surface.

Image : Photographie d’un pupfish, trouvé à Devil’s Hole, États-Unis. Crédits : NPS

« Je n’ai jamais vu une population aussi robuste auparavant », a déclaré Brandon Senger, biologiste au département de la faune du Nevada, dans un communiqué de presse. Senger est responsable du comptage des plongées de Devils Hole depuis 2014. Le biologiste du NPS ajoute que «les poissons de toutes les classes de taille étaient abondants. Nous avons compté plus de poissons dans un niveau qu’au total dans les comptages précédents. Cette augmentation pourrait signaler des changements importants dans l’écosystème.

Déclin des pupfish à Devil’s Hole

Lors des analyses réalisées chaque année par les agences environnementales responsables, on estime que la population de poussins pupfish varie entre 100 et 200 en hiver et 300 à 500 en été, selon la quantité d’algues présentes. Cependant, au milieu des années 1990, la population de cette espèce de poisson a commencé à décliner.

On ne sait pas encore ce qui a causé le déclin. Avant la forte baisse du poisson, le U.S. Fish and Wildlife Service, en tant que forme de protection et de préservation, a désigné environ 21 000 acres de la région comme habitat essentiel dans le cadre d’un plan de rétablissement dans les années 1980.

Les experts du NPS pensent que cet aquifère s’est formé pendant une période humide. Et à partir de là, les nouveau-nés de Devil’s Hole ont été isolés il y a entre 10 000 et 20 000 ans, avec l’arrivée de la sécheresse. Cette espèce peut avoir la plus petite variété de vertébrés sur Terre.

