Ouragan Ian: les dommages structurels aux villes entravent les opérations de sauvetage en Floride

Les dégâts causés par l’ouragan Ian, qui a touché terre dans le golfe de Floride mercredi (28), sont toujours en cours d’évaluation par les autorités américaines. Cependant, l’image de la destruction est saisissante. Des millions de foyers et d’entreprises à Tampa Bay sont inondés et sans électricité.

La force de l’ouragan était telle qu’il a laissé le pont reliant les îles Sanibel et Captiva du comté de Lee en morceaux. Compte tenu de cette situation, certaines îles ne sont accessibles que par bateau, ce qui représente un cauchemar logistique pour les opérations de sauvetage et de nettoyage.

Le quotidien Miami Herald a rapporté qu’une grande partie du pont, la chaussée de Sanibel, avait été complètement arrachée. La route continentale a également été touchée. Actuellement, elle est « pliée comme un accordéon ». La chaussée menant à Pine Island est également infranchissable.

Face à tant de dégâts causés par l’ouragan, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’une conférence de presse tenue jeudi dernier (29), a déclaré que «[os condados de] Lee et Charlotte sont essentiellement hors réseau à ce stade. Selon le Miami Herald, le gouverneur n’a pas précisé combien de personnes se trouvent encore sur les îles touchées.

Après l’ouragan, les lieux sont isolés et les gens sans secours

Selon le Fort Meyers News-Press, on ne sait pas quand il sera possible d’envoyer une aide de sauvetage fédérale à ces endroits. Bien que l’ouragan ait déjà quitté la région, l’avenir est encore quelque peu incertain, après tout, il faut mesurer tous les risques liés au sauvetage.

Le directeur de la sécurité publique du comté de Lee, Ben Abes, a déclaré au Fort Meyers News-Press que les responsables étaient « au courant d’une série d’appels de personnes bloquées en raison de la crue des eaux ». Abes souligne l’impossibilité d’effectuer un quelconque sauvetage pour le moment. « Nous sommes confrontés à des conditions qui rendent impossible de réagir maintenant », a déclaré le directeur.

Le directeur du comté de Lee, Roger Desjarlais, a également souligné les difficultés qui seront rencontrées dans les mois à venir pour se remettre des dégâts causés par l’ouragan Ian. Dans une interview accordée au Fort Meyers News-Press, il a déclaré : « L’effort de réponse et de rétablissement sera complexe, il sera coûteux et il nécessitera des efforts très concertés de la part des agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales et du secteur privé.

