Les États-Unis établissent une nouvelle règle sur les déchets spatiaux

Ce vendredi (30), la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a annoncé que le pays adopterait une nouvelle mesure pour faire face aux risques croissants posés par les débris spatiaux en orbite autour de la Terre.

L’agence gouvernementale donnera aux entreprises américaines un délai beaucoup plus court pour se débarrasser des satellites morts qui transitent inutilement autour de la planète, perturbant les engins spatiaux en mission active.

Jusqu’alors, les opérateurs de satellites en orbite terrestre basse devaient faire rentrer leurs équipements dans l’atmosphère dans un délai de 25 ans. Maintenant, ce délai est réduit à cinq.

« Cela signifiera plus de responsabilité et moins de risques de collisions qui augmentent les débris orbitaux et la probabilité d’échecs de communication spatiale », a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans une interview avec le site Web. Le gardien.

Selon la FCC, sur les 10 000 satellites déployés depuis 1957, plus de la moitié ne fonctionnent plus. « Des satellites disparus, des étages de fusée abandonnés et d’autres débris remplissent désormais l’environnement spatial, créant des défis pour les missions actuelles et futures », a déclaré l’agence dans un communiqué.

« La deuxième ère spatiale est là », a déclaré Rosenworcel. « Pour qu’il continue d’avancer, nous devons faire plus pour nettoyer nos propres déchets dans l’espace, afin que l’innovation spatiale puisse continuer à évoluer. »

La NASA a financé plusieurs études universitaires sur les débris spatiaux, et un groupe bipartite de sénateurs a présenté une législation « pour stimuler le développement de la technologie américaine d’élimination des débris », selon le commissaire de la FCC, Geoffrey Starks.

Il a déclaré que les mesures infléchiront la courbe de prolifération des débris. « Les collisions seront également réduites, tout en libérant des ressources qui serviraient autrement à essayer de les éviter. »

Starks a averti que « sans un environnement d’exploitation sûr, le risque de débris peut passer d’une réflexion financière à un risque qui fait réfléchir les investisseurs à deux fois, et peut compliquer les opérations d’une manière qui ralentit ou limite les efforts spatiaux supplémentaires tout en augmentant les coûts par mission ».

