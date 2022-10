Une blatte mangeuse de bois retrouvée 80 ans après son extinction

Une blatte sans ailes mangeuse de bois, que l’on croyait éteinte depuis les années 1930, a été découverte sur l’île Lord Howe, en Australie, par un étudiant en biologie de l’Université de technologie de Sydney (UWS).

Les cafards Panesthia lata, que l’on croyait éteints, sont uniques à l’île Lord Howe en Australie. Image : Justin Gilligan/NSW DPE

« Pendant les 10 premières secondes, j’étais comme, ‘Non, ce n’est pas possible.’ J’ai soulevé la première pierre sous un énorme banian, et ça y était », a déclaré Maxim Adams, étudiant honoraire du professeur Nathan Lo, de l’UWS School of Biological Sciences.

« Nous avons trouvé des familles de ces cafards, toutes sous le même arbre », a déclaré le scientifique principal Nicholas Carlile du Département de la planification et de l’environnement de l’institution, qui était avec Adams et Lo explorant North Bay, une plage isolée accessible uniquement à pied ou par voie navigable. . « En fait, Maxim et Nathan sont restés là-bas pour le reste de la semaine, ont regardé sous tous les autres banians, mais n’ont rien trouvé. »

L’étudiant Maxim Adams sous le banian où il a étonnamment trouvé des cafards considérés comme éteints depuis 1930. Image : Nicholas Carlile/NSW DPE

Selon le site Phys, jusque-là, on croyait que la créature, scientifiquement nommée Panesthia lata, aurait disparu quelques années après l’arrivée des rats sur l’île en 1918. Dans les décennies suivantes, certaines recherches ont découvert des populations dispersées de proches sur deux petites îles au large de la côte. Le groupe redécouvert, cependant, est génétiquement différent de ceux-ci.

« La survie est une excellente nouvelle car cela fait plus de 80 ans qu’ils n’ont pas été vus pour la dernière fois », a déclaré le président du conseil de l’île Lord Howe, Atticus Fleming, à propos de la découverte, faite pour la première fois en juillet de cette année. . « L’île Lord Howe est vraiment un endroit spectaculaire, elle est plus ancienne que les îles Galapagos et abrite 1 600 espèces indigènes d’invertébrés, dont la moitié ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde – comme ces cafards. »

Ils ne sont peut-être pas mignons et adorables, mais les cafards sont des piliers du maintien d’un écosystème sain sur l’île, agissant comme d’importants recycleurs de nutriments, importants pour accélérer la rupture des bûches et comme source de nourriture pour d’autres espèces.

« Il reste encore beaucoup à apprendre », a déclaré le professeur Lo. « Nous espérons étudier leur habitat, leurs comportements et leur génétique et en savoir plus sur la façon dont ils ont réussi à survivre, grâce à d’autres expériences sur l’île. »

L’Australie abrite 11 espèces de cafards des bois, qui vivent à l’intérieur de rondins en décomposition et s’en nourrissent dans les forêts tropicales et ouvertes des côtes nord et est du pays. Ils mesurent entre 22 et 40 mm de long, ont une couleur de corps métallique allant du rougeâtre au noir et transportent dans leurs intestins des micro-organismes spécialisés qui aident à digérer la cellulose du bois.

Cependant, les arthropodes de l’espèce P. lata se comportent différemment et peuvent avoir été mal nommés. « Malgré leur nom commun suggérant qu’il s’agit de cafards mangeurs de bois qui s’enfouissent dans des bûches pourries, nous pensons maintenant qu’ils ressemblent davantage à des » cafards rocheux « , les rochers constituant une composante importante de leur habitat », a déclaré Carlile.

