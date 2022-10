Un serpent python est retrouvé avec une chèvre entière dans son estomac

Un python réticulé de 6 mètres de long et 77 kg a été capturé en Malaisie après avoir avalé une chèvre entière. Il a fallu sept pompiers pour calmer le serpent et l’emmener loin des établissements humains, où il a été relâché.

L’équipe d’incendie et de secours a été appelée dans une ferme caprine à Kulai, dans l’État méridional de Johor, mercredi matin (28).

« Lorsque nous sommes arrivés à destination, nous avons trouvé un serpent de 20 pieds à l’intérieur d’une étable à chèvres », a déclaré un porte-parole du service d’incendie et de secours de Jahor. « Le propriétaire a déclaré qu’une de ses chèvres avait disparu et qu’il croyait que l’animal avait été avalé par le serpent. »

Ils ont trouvé le serpent à l’intérieur de l’étable et, avec beaucoup de difficulté, l’ont transporté sur le côté d’une route voisine. Là, des professionnels ont tenté d’extraire la chèvre de l’intérieur du serpent, mais celle-ci a régurgité l’animal mort avant que cela ne soit nécessaire.

Voici une vidéo de la procédure utilisée par les pompiers :

serpents gigantesques

Le python réticulé est l’un des plus grands serpents du monde, dépassant généralement les 6 mètres de long. Le spécimen le plus long jamais trouvé mesurait près de 10 mètres.

Ces serpents sont originaires d’Asie du Sud-Est et, bien qu’ils se trouvent couramment dans les forêts et les champs, ils s’adaptent bien à divers environnements, notamment dans les égouts de pays comme l’Indonésie et Singapour.

Carnivores, ces animaux se nourrissent principalement d’oiseaux et de mammifères, y compris de grandes proies comme les cochons et les cerfs. Le python réticulé ne peut avaler de grandes espèces que grâce à sa mâchoire particulière, dont les deux parties se déplacent indépendamment l’une de l’autre, car elles ne sont pas fixes, mais reliées par un ligament flexible.

De plus, ce python est un serpent constricteur, c’est-à-dire qu’il tue ses proies en les étouffant au lieu de les empoisonner. Les attaques contre les humains sont rares, mais elles se produisent parfois : de nombreux rapports font état de personnes avalées par ces serpents, dont une femme en Indonésie retrouvée à l’intérieur d’un python réticulé de 7 mètres.

Malgré une chasse intensive de ces animaux à des fins commerciales, ils parviennent toujours à maintenir une population relativement stable.

