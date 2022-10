Comprendre la différence entre astéroïdes, météores et comètes

Finalement, nous avons des nouvelles sur l’émergence de phénomènes lumineux déchirant le ciel à travers le monde. Ces événements sont parfois appelés météores, parfois astéroïdes ou comètes. Cependant, ces noms désignent des choses différentes.

Pour comprendre exactement ce que sont ces objets, il faut remonter un peu dans l’histoire jusqu’au moment où ils appartenaient tous à la même chose : la poussière. Oui, au début du système solaire, tout ce qui existait était un énorme nuage de gaz et de poussière cosmique en forme de disque, tournant autour d’un centre de gravité commun.

Représentation d’artiste d’un disque de poussière et de gaz, semblable à ce que le système solaire était en formation. Crédits : ESO/L. Trottoir

L’hydrogène et l’hélium étaient, et sont toujours, les éléments les plus abondants de l’univers et, sous l’action de la gravité, ils ont commencé à se concentrer au centre de ce nuage, formant une énorme sphère de gaz.

À un moment donné, il y a environ 4,6 milliards d’années, une explosion de supernova s’est produite dans notre voisinage, et la chaleur dégagée par cet événement a fourni l’énergie nécessaire à cette immense sphère de gaz pour commencer le processus de fusion nucléaire à l’intérieur, donnant lève-toi vers notre Soleil.

Autour de l’étoile, les particules de poussière cosmique ont fondu sous l’effet de la chaleur et ont commencé à fusionner en minuscules gouttelettes de métal et de roche en fusion. Les vents solaires ont balayé les matériaux les plus volatils, tels que les gaz et l’eau, vers les régions les plus éloignées du système solaire. Ces gaz et les gouttelettes de matière fondue ont commencé à se solidifier à mesure que la température chutait, continuant à entrer en collision et à fondre.

Lors de la formation du système solaire, des matériaux plus volatils ont été éjectés vers des régions plus éloignées. Image : Sergueï Nivens –

Après quelques millions d’années, ce processus avait déjà formé toutes les planètes de notre système : les rocheuses, plus proches du Soleil (Mercure, Vénus, Terre et Mars), et, un peu plus loin, les géantes gazeuses (Jupiter, Saturne , Uranus et Neptune).

Autour de plusieurs de ces planètes, des satellites se sont également développés, chacun avec un processus de formation distinct. Certains, avec la planète, d’autres, capturés par sa gravité. Et dans certains cas, comme cela semble être le cas de la Lune, à partir de matériaux éjectés lors d’un impact majeur avec le corps planétaire.

Alors qu’une bonne partie de la matière présente dans ce nuage de gaz et de poussière était destinée à former le Soleil, les planètes et les satellites, une autre partie a également fusionné et formé des corps plus petits, les planètes dites naines. Cependant, il reste encore beaucoup de matériaux de construction du système solaire.

Aujourd’hui encore, une quantité importante de matière restante du processus de formation orbite autour du Soleil, et c’est précisément à partir de ces restes que les météores, les météorites, les comètes et les astéroïdes surgissent.

Le chroniqueur de Apparence numérique Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie (APA), membre de la Société brésilienne d’astronomie (SAB), directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON) et coordinateur régional (Nord-Est) de la Journée des astéroïdes Brésil, explique ci-dessous ce qui est chacun de ces phénomènes.

astéroïdes

Les astéroïdes ont une forme irrégulière car, contrairement aux planètes, ils ne sont pas assez massifs pour prendre une forme sphérique. Ils sont pour la plupart petits, seulement quelques mètres de large, mais certains peuvent atteindre des centaines de kilomètres de long.

Image en gros plan de l’astéroïde Ryugu. Image : JAXA/Reproduction

Le système solaire regorge de ces objets, dont la plupart tournent autour du Soleil entre les orbites de Mars et de Jupiter, dans une région connue sous le nom de ceinture principale d’astéroïdes. Cependant, ils peuvent être trouvés partout dans le quartier, y compris en s’approchant dangereusement de la Terre. Chaque fois qu’un astéroïde s’approche de notre planète, il provoque un grand tollé sur les réseaux sociaux et plusieurs prédictions apocalyptiques, qui ne se réalisent jamais.

Selon la définition de l’Union astronomique internationale, pour être considéré comme un astéroïde, l’objet doit avoir au moins un mètre de diamètre moyen. Les objets qui orbitent autour du Soleil et qui mesurent moins d’un mètre devraient être appelés météoroïdes.

Les régions les plus éloignées du système solaire abritent de petits corps glacés formés essentiellement de glace et de gaz congelés. Ils font partie de ce matériau qui a été emporté par les vents solaires dans la période de formation de notre système.

La grande majorité de ces objets se trouvent au-delà de l’orbite de Neptune, mais finalement certains d’entre eux sont projetés dans le système solaire et forment des comètes.

La comète Hale-Bopp, qui a traversé notre système solaire interne en 1997. Image : ESO/E. slawik

À l’approche de l’orbite de Jupiter, la chaleur du Soleil provoque l’évaporation des matériaux les plus volatils qui composent la comète, formant une atmosphère ténue autour du noyau appelée coma.

En atteignant la comète, les vents solaires éloignent une partie de la chevelure du Soleil, formant une énorme queue. Le coma et la queue d’une comète brillent en raison de l’ionisation de leurs gaz par le roi des étoiles.

La plupart des comètes sont relativement petites, seulement quelques dizaines de mètres de diamètre. Certains d’entre eux peuvent cependant mesurer plusieurs kilomètres et avoir suffisamment de matière volatile pour former une virgule plus grande que Jupiter et une queue pouvant s’étendre sur plusieurs millions de kilomètres, créant un spectacle observable à l’œil nu pendant plusieurs nuits – chose rare mais qui, lorsqu’il se produit, est le plus beau phénomène astronomique à observer.

météores

Astéroïdes, météorites et comètes orbitent autour du Soleil à très grande vitesse. Quelque chose entre 40 000 et 266 000 kilomètres à l’heure. Lorsqu’ils frappent l’atmosphère terrestre à cette vitesse, même des fragments aussi petits qu’un grain de sable sont capables de réchauffer instantanément les gaz atmosphériques, générant un phénomène lumineux, que les astronomes classent comme un météore.

Les météores ne sont donc que ces événements lumineux, rien de plus. Meteor n’est pas solide, ce n’est ni liquide ni gazeux, c’est juste de la lumière. Populairement, on l’appelle aussi une « étoile filante ».

Traînée lumineuse de plus longue durée observée en 2022, lors de la pluie de météores Tau Herculides. Image: Observatoire spatial Heller & Jung

Comme la plupart des météores sont générés par de minuscules fragments de roche, il n’est pas possible de prédire quand et où nous les verrons. Cependant, il y a certaines périodes de l’année où nos chances de les voir augmentent considérablement.

Ce sont les soi-disant pluies de météores, qui se produisent lorsque la Terre traverse une région du système solaire pleine de fragments laissés par une comète ou un astéroïde. Lorsque la Terre croise ce sentier, ils frappent l’atmosphère, générant des dizaines voire des centaines de météores en une seule nuit – un spectacle époustouflant.

Que se passe-t-il lorsqu’un objet plus gros frappe la Terre ?

De manière générale, plus l’objet est grand, plus le météore est brillant. Et lorsque sa luminosité dépasse celle de Vénus, le météore est communément appelé boule de feu – ou boule de feu.

Parfois, également en fonction de la vitesse et de l’angle d’entrée, le météoroïde ou l’astéroïde est suffisamment gros pour frapper les couches les plus denses de l’atmosphère. Dans de tels cas, en plus de former une boule de feu plus spectaculaire, le météore se termine généralement par un événement explosif.

Ce type de météore est aussi appelé bolide, et populairement, il est également associé à la «fin des temps», au «retour de Jésus» et à d’autres prophéties apocalyptiques.

Si l’objet (météoroïde ou astéroïde) est vraiment gros, en plus de générer un bolide, il peut résister au passage atmosphérique et atteindre le sol. Ces morceaux sont appelés météorites.

Les météorites sont une source importante de recherche scientifique, car elles nous apportent des fragments d’astéroïdes, de comètes et, dans de rares cas, même d’autres planètes ou la Lune.

Les analyses de météorites sont le moyen le moins cher d’étudier ces objets distants et aident à raconter l’histoire de la formation du système solaire.

Chondrules à l’intérieur d’une météorite. Crédits : AMS/André Moutinho-BRAMON

La principale caractéristique des météorites les plus courantes – les dites chondrites – est la présence de chondres à l’intérieur, qui sont de minuscules sphères de minéraux et de métaux. La formation de chondrites se produit à partir du refroidissement et de l’agglutination de gouttelettes de matière fondues par la chaleur de la supernova qui a donné naissance au système solaire.

Cela indique que lorsqu’une météorite touche le sol, elle pourrait emporter avec elle 4,6 milliards d’années de notre histoire.

Crédits : AMS/André Moutinho-BRAMON

Pour faciliter encore plus la compréhension des différences entre les astéroïdes, les météores, les comètes et les météorites, l’infographie ci-dessus fournit un résumé de ce qui a été couvert ici.

