Hubble ne « vivra » plus longtemps : la NASA et SpaceX étudient une mission spectaculaire pour le sauver

La NASA et la société d’Elon Musk ont ​​lancé une étude de faisabilité pour comprendre s’il sera possible de prolonger la durée de vie du célèbre télescope spatial Hubble.

Crédit : NASA

La NASA et SpaceX étudient une mission pour sauver le célèbre télescope spatial Hubble de sa « retraite » prévue, afin de prolonger sa durée de vie opérationnelle de plusieurs années. Hubble, lancé en orbite terrestre basse le 24 avril 1990, est encore aujourd’hui l’un des fers de lance de la recherche astronomique, ainsi qu’une véritable « icône pop » qui a rapproché des millions de personnes de l’astronomie. Le mérite était (et est toujours) avant tout pour les extraordinaires photographies de l’espace lointain : nébuleuses, galaxies, planètes et autres événements astronomiques – dont le tout récent impact de la sonde DART contre l’astéroïde Dymorphos – aux détails époustouflants, capables d’émerveiller le tout en offrant une mine d’or de données scientifiques aux chercheurs.

Mais comme tous les engins spatiaux, Hubble est également voué à être déclassé, estime-t-on d’ici quinze ans. Son orbite d’origine à plus de 600 kilomètres de la surface de la Terre est déjà tombée à environ 540 kilomètres et continuera de se dégrader, jusqu’à ce que les ingénieurs de la NASA doivent opter pour une rentrée contrôlée, probablement vers le « cimetière satellite », le soi-disant Point Nemo dans le Océan Pacifique. Ce destin inéluctable pourrait cependant être repoussé pendant de longues années grâce à la mission que l’agence américaine étudie avec SpaceX, la société aérospatiale privée d’Elon Musk. Le 22 septembre, ils ont signé un soi-disant « Space Act Agreement » pour mettre sur papier la possibilité d’atteindre le télescope par le biais d’une mission commerciale, de le raccorder et de le transférer sur une orbite plus élevée que l’actuelle. Cela ralentirait la décomposition naturelle et donnerait par conséquent au télescope de nombreuses années de vie supplémentaires.

La navette Dragon. Crédit : NASA

Le tout très beau et romantique, vu l’âge de l’instrument, mais il faut souligner qu’il ne s’agit pour le moment que d’une étude de faisabilité, sans aucune mission mise en noir sur blanc. Dans les six prochains mois, SpaceX produira les données nécessaires pour vérifier la possibilité d’atteindre le télescope et de l’amarrer à la capsule Dragon, le véhicule qui devrait déplacer Hubble sur la nouvelle orbite établie. Il est possible que cela se produise dans une future mission du programme commercial Polaris de l’entrepreneur Jared Isaacman, qui est déjà allé dans l’espace et reviendra en 2023 et 2024. « Cette étude est un exemple passionnant des approches innovantes que la NASA explore. grâce à des partenariats public-privé », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur de la division scientifique de la NASA, dans un communiqué de presse. « Alors que notre flotte grandit, nous voulons explorer un large éventail d’opportunités pour soutenir les missions scientifiques les plus solides et les plus extraordinaires », a ajouté l’exécutif.

« SpaceX et le programme Polaris veulent repousser les limites de la technologie actuelle et explorer comment les partenariats commerciaux peuvent résoudre de manière créative des problèmes complexes », a fait écho Jessica Jensen, vice-présidente des opérations et de l’intégration client chez SpaceX. « Des missions comme la maintenance de Hubble nous aideraient à étendre les capacités spatiales pour nous aider tous à atteindre nos objectifs de devenir une civilisation spatiale multiplanétaire », a-t-il ajouté. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats de l’étude de faisabilité, pour savoir s’il y aura vraiment une mission pour prolonger la durée de vie opérationnelle du télescope spatial historique.