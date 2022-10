Un squelette de tyrannosaure rex mis aux enchères

Les restes d’un Tyrannosaurus rex pourraient rapporter jusqu’à 25 millions de dollars lors d’une vente aux enchères prévue le 30 novembre, selon la maison Christie’s de Hong Kong, responsable de la transaction.

Les fossiles qui composent le squelette ont été découverts dans la formation Hell Creek du Montana, aux États-Unis, une région connue pour ses fossiles datant de la fin du Crétacé, qui s’est terminée il y a environ 66 millions d’années avec l’extinction des dinosaures.

Pour l’instant, le spécimen de 1,4 tonne s’appelle Shen, mais celui qui l’achète a le droit de lui donner le nom qu’il veut. Il mesure environ 12,2 mètres de long, environ 4,6 mètres de haut et 2,1 mètres de large, selon la maison Christie.

Les Tyrannosaurus rex étaient bipèdes, c’est-à-dire qu’ils marchaient sur deux jambes. Image : Christie’s Images Ltd.

Ces dernières années, de nombreux spécimens de ces géants préhistoriques ont été mis aux enchères, comme le T. rex Stan, le squelette de dinosaure le plus complet au monde. En 2020, il s’est vendu 31,8 millions de dollars américains (environ 171 millions de reais au prix actuel), ce qui en fait le fossile de dinosaure le plus cher de tous les temps.

Les dinosaures adultes de l’espèce Tyrannosaurus rex avaient des dents robustes et dentelées pour mâcher leurs proies. Image : Christie’s Images Ltd.

« Après la vente inoubliable et record de Stan chez Christie’s New York en 2020, c’est un frisson et un immense privilège pour nous de nous voir confier la vente d’un autre merveilleux squelette de T. rex », a déclaré James Hyslop, responsable des sciences et de l’histoire naturelle.de Christie dans un communiqué.

Alors que Shen ne devrait pas gagner autant d’argent que Stan, ses fossiles devraient se vendre à un prix plus élevé que le T. rex presque complet connu sous le nom de Sue, qui a été acheté par le Chicago Museum of Natural History en 1997, pour les États-Unis. 8,36 millions de dollars (15,4 millions de dollars actuellement, compte tenu de l’inflation, ce qui correspondrait à 83 millions de reais).

Lire la suite:

Cependant, alors que les commissaires-priseurs sont enthousiasmés par la vente à venir, les paléontologues se lamentent. « Bien que l’on ne sache pas à quel point le spécimen est complet, la vente aux enchères de Shen est une terrible nouvelle pour la science », a déclaré Thomas Carr, un paléontologue des vertébrés spécialisé dans le T. rex, au site Web. Sciences en direct.

Selon Carr, tous les spécimens de T. rex sont précieux et importants, car chacun met en lumière l’évolution et la biologie de ces dinosaures fascinants. « Si Shen est vendu dans des mains privées plutôt que dans un musée, il serait contraire à l’éthique pour les paléontologues de l’étudier », a-t-il ajouté.

Carr explique que la science nécessite une réplication, et comme un collectionneur privé pourrait retirer Shen du monde scientifique à tout moment, les futurs chercheurs pourraient ne pas être en mesure de l’analyser pour reproduire des travaux antérieurs. « Après la vente aux enchères, Shen le T. rex dépérira presque certainement sans être étudié et hors de vue. »

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !