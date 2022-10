Une vidéo effrayante montre l’ouragan Ian filmé sur l’ISS par la NASA

L’ouragan Ian continue de faire des ravages partout où il passe, faisant des morts et laissant des milliers de sans-abri aux États-Unis. Une vidéo filmée sur la Station spatiale internationale (ISS) et diffusée par la NASA mercredi dernier (28) montre tout le danger de formation du phénomène.

« Cette tempête est ÉNORME ! C’est le fleuve Mississippi et la Nouvelle-Orléans sur la gauche. Couvre toute la péninsule de Floride ! Nous pouvions voir à travers les yeux quand il arrivait à terre. Prions pour la sécurité de tous ceux qui font face à #HurricaneIan », a déclaré l’astronaute de la NASA Bob Hines, qui a publié la vidéo.

L’ouragan Ian continue de faire des ravages même lorsqu’il est affaibli

Malgré l’affaiblissement d’une tempête tropicale après avoir traversé la Floride, l’événement a laissé derrière lui un tas de destruction. Le président américain Joe Biden a déclaré qu’Ian pourrait être l’ouragan le plus meurtrier de l’État, ayant fait au moins 12 morts jusqu’à présent, mais le nombre devrait augmenter en raison de la difficulté pour les sauveteurs d’accéder à certaines zones.

Lire la suite:

C’est le phénomène, par exemple, qui a poussé la NASA à retarder le lancement de la mission Artemis 1 et à retirer la fusée SLS de la rampe de lancement par précaution. La mission Crew-5 de la NASA avec SpaceX aura également lieu à une date ultérieure pour au moins une raison.

Dimanche, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence dans 67 comtés. « Des pluies intenses, des vents violents, des inondations rapides et même des tornades isolées sont attendues », a déclaré DeSantis à la presse, exhortant les habitants à faire le plein de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant et à se préparer aux coupures de courant. Il a également révélé qu’il avait mobilisé 2 500 membres de la Garde nationale dans la région.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !