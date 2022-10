La sonde de la NASA capture la meilleure vue d’Europe, la lune de Jupiter, en 20 ans

Jeudi (29), le vaisseau spatial Juno de la NASA a volé à 300 km de la surface d’Europe, l’une des quatre plus grandes lunes de Jupiter (qui compte au total 79 satellites naturels). C’était le regard le plus proche de l’humanité sur l’étoile gelée depuis plus de 20 ans.

L’illustration de l’artiste montre le vaisseau spatial Juno de la NASA volant près de la lune Europa de Jupiter. mage : Muratart –

Lancé en 2011 pour étudier Jupiter, la plus grande planète du système solaire, le vaisseau spatial Juno a terminé avec succès sa mission principale dix ans plus tard, et est maintenant utilisé par les scientifiques pour enquêter sur ses lunes.

« Cette première image n’est qu’un aperçu de la nouvelle science remarquable qui vient de toute la suite d’instruments et de capteurs de Juno qui ont acquis des données alors que nous glissions sur la croûte glacée de la lune Europa », a déclaré Scott Bolton, chercheur principal de Juno, au site Web. Interne du milieu des affaires.

Vers 6 h 30, le vaisseau spatial a effectué son approche la plus proche d’Europe, zigzaguant à 352 km au-dessus de la surface de la lune galiléenne (ainsi nommée d’après sa première observation par Galileo Galilei au début du XXe siècle). 17).

Juno était dans l’ombre du corps céleste, mais la lumière du soleil se reflétant sur Jupiter a fourni suffisamment d’éclairage pour que la caméra du vaisseau spatial capture des images.

Sur la gauche, une image approximative en couleurs naturelles d’Europe prise par le vaisseau spatial Galileo. À droite, images brutes d’Europe prises par le vaisseau spatial Juno cette semaine. Crédits : NASA/JPL/DLR/SWRI/MSSS

Ci-dessus, l’enregistrement de gauche, pris par le vaisseau spatial Galileo en 1997, est une image approximative en couleurs naturelles d’Europe et montre l’impressionnante diversité de sa géologie de surface. À droite, une image brute du vaisseau spatial Juno prise lors de ce récent survol rapproché. Les deux montrent de longues fissures linéaires et des crêtes traversant la surface de la lune.

Après avoir traité les nouvelles images, les chercheurs espèrent révéler comment la lune Europa a changé au fil des décennies en les comparant aux images des missions précédentes. « L’équipe scientifique comparera l’ensemble des images obtenues par Juno avec des images de missions précédentes, cherchant à voir si les caractéristiques de surface d’Europa ont changé au cours des deux dernières décennies », a déclaré Candy Hansen, un chercheur de Juno à la tête de la planification de JunoCam, la sonde visible caméra légère. « Les images JunoCam rempliront la carte géologique actuelle, remplaçant la couverture basse résolution existante de la zone. »

La lune Europa a une calotte glaciaire supposée avoir environ 25 km d’épaisseur. Les astronomes pensent qu’un océan d’eau salée, estimé entre 40 et 160 km de profondeur, se cache sous cette épaisse surface glacée. Selon les scientifiques, cela est important dans notre recherche de vie au-delà de la Terre, car l’eau liquide est l’un des ingrédients essentiels pour tous les organismes vivants.

Selon la NASA, Juno est équipé d’instruments puissants capables de scruter sous la croûte de glace d’Europe, collectant des données sur sa composition et sa température.

