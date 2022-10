Les chances d’une attaque nucléaire russe sont très élevées, selon l’Ukraine

Après que le président russe Vladimir Poutine ait clairement indiqué qu’il était prêt à lancer une attaque nucléaire dans la guerre contre l’Ukraine, le gouvernement ukrainien a déclaré qu’il considérait comme élevées les chances que ses adversaires utilisent des armes atomiques dans le conflit. La principale motivation serait la perte des territoires conquis par la Russie et le soutien des pays occidentaux aux Ukrainiens.

L’ampleur des menaces russes a augmenté alors que les troupes ukrainiennes ont reconquis des parties de leur territoire perdu lors d’une offensive surprise. Le fait a poussé Poutine à appeler des réservistes (jusqu’à présent, l’armée n’utilisait que des soldats professionnels), ce qui a provoqué une vague de panique dans le pays, de nombreux Russes essayant de se rendre dans les pays voisins.

Lire la suite:

La Russie menace d’une attaque nucléaire

Face au scénario critique, le président russe a doublé son pari sur l’arme nucléaire et s’est dit prêt à tout pour maintenir la souveraineté sur son territoire. L’annexion, bien que contestée par l’Occident, des territoires ukrainiens par la Russie, pourrait ouvrir un prétexte à une escalade du conflit.

« Les attaques nucléaires sont susceptibles de toucher des endroits le long de la ligne de front où se trouvent un grand nombre de personnel et d’équipements, ainsi que des centres de commandement et des infrastructures critiques. Pour les arrêter, nous avons besoin non seulement de systèmes anti-aériens, mais aussi d’anti-missiles », a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Vadim Skibistki.

Le porte-parole fait référence à l’île Cobra, un petit bout de terre dans l’ouest de l’Ukraine qui est devenu un symbole de la résistance ukrainienne et de la collaboration avec l’Occident. Le territoire a été reconquis à l’aide de missiles balistiques et de drones de l’OTAN, qui n’étaient pas en possession des Ukrainiens avant la guerre.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev, un allié de Poutine, ne croit pas que l’Occident ripostera, car il ne veut pas d’une « apocalypse nucléaire ». Le fait est que la montée des tensions fait craindre une escalade violente et dangereuse.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !