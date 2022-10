Voir cette reconstruction faciale d’un crâne vieux de 30 000 ans

A partir du crâne retrouvé en 1881, qui appartenait à un être humain de l’âge de pierre – il y a environ 31 000 ans -, les chercheurs ont pu réaliser une nouvelle étude réalisée à travers la reconstruction faciale du propriétaire de la structure osseuse.

Trouvé enterré dans la grotte de Mladeč en République tchèque, le crâne était considéré comme celui d’un homme. Mais cette nouvelle étude montre que les scientifiques se sont trompés. Plus de 140 ans après la découverte, il a été conclu qu’il s’agissait d’une jeune fille de 17 ans ayant vécu pendant l’Aurignacien, une partie de la période du Paléolithique supérieur (il y a environ 43 000 à 26 000 ans).

La manière dont cette recherche a été effectuée est détaillée dans le livre en ligne « The Facial Forensic Approach to the Skull Mladeč 1 ». Vous y trouverez toutes les mesures prises par les scientifiques pour reclasser le sexe de « l’un des plus anciens homo sapiens trouvés en Europe ».

Dans une déclaration faite à Live Science, spécialiste brésilien du graphisme et l’un des co-auteurs du livre susmentionné, Cícero Moraes a déclaré que c’est l’apparition de nouveaux crânes sur le site qui, par rapport au premier trouvé, a changé le conclusion.

Image : Reconstitution faciale réalisée à partir d’un crâne trouvé en République tchèque. Crédits : Cicero Moraes/Jiri Sindelar/Karel Drbal

Pour effectuer la reconstruction faciale, les auteurs ont utilisé la technique de tomodensitométrie pour créer une approximation numérisée du crâne. Mais comme la mâchoire manquait, Moraes s’est penché sur les données existantes des mâchoires humaines modernes pour aider à combler les lacunes sur ce à quoi cet individu aurait pu ressembler.

Moraes dit que « nous avons dû reconstruire le crâne et pour cela nous avons utilisé des données statistiques de moyenne et de projections extraites d’environ 200 tomodensitogrammes d’humains modernes et de fouilles archéologiques appartenant à différents groupes de population, notamment les Européens, les Africains et les Asiatiques. Cela nous a permis de projeter les régions manquantes du visage humain.

Marqueurs pour délimiter les régions du visage

Avec l’image numérique complète du crâne, Moraes a appliqué plusieurs marqueurs pour délimiter les régions du visage et définir les limites de la peau. Une des limites est de définir les tailles du nez, de la bouche et des yeux, par exemple, qui ne sont pas définies par les marqueurs.

Face à cette situation, Moraes a déclaré que les chercheurs « ont importé des tomodensitogrammes d’individus vivants et ont déformé les os et les tissus mous du tomodensitogramme pour correspondre à l’approximation du visage ». Il ajoute que « dans le cas du fossile de Mladeč 1, nous avons déformé deux tomodensitogrammes, l’un d’un homme et l’autre d’une femme, et les deux ont convergé vers un résultat très similaire ».

À ce premier moment, Moraes a déclaré que le groupe avait choisi « de générer un visage neutre ». Plus tard, « la tendance sera de présenter deux approches des œuvres, l’une plus scientifique et simple en nuances de gris, avec les yeux fermés et sans cheveux, et l’autre plus subjective… où l’on génère un visage coloré avec peau et cheveux », il expliqua. Bien que les archéologues aient trouvé d’autres objets sur le lieu de sépulture, tels que des artefacts en pierre, des pointes en os et plusieurs dents, on sait peu de choses sur la jeune femme qui y a été enterrée.

Autres cas similaires

Un cas de reclassement a également eu lieu au Brésil, avec le squelette dit « Zuzu ». Selon Moraes explique, avec Zuzu c’était le contraire, « au départ on pensait que c’était une femme, mais des études ultérieures ont révélé que [era]en fait, un homme ».

Un autre cas a été enregistré en Suède. Un Viking, qui avait été enterré avec des armes et d’autres signes extérieurs, était à l’origine considéré comme un homme par les archéologues, mais des examens ultérieurs ont montré qu’il s’agissait d’une femme.

