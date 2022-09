Des scientifiques créent un laser équipé d’IA qui tue les cafards : regardez la vidéo

Pendant des siècles, les insectes – en particulier les cafards – ont toujours été un casse-tête et un cauchemar dans la vie de nombreux êtres humains. La plupart du temps, il est difficile d’attraper l’animal et d’éviter les « troubles ». C’était difficile.

En effet, le chercheur de l’Université Heriot-Watt d’Édimbourg, en Écosse, Ildar Rakhmatulin, avec ses associés, a développé un dispositif laser automate avec IA (intelligence artificielle) capable d’éliminer les insectes.

La recherche, menée au cours de la dernière année et publiée dans Oriental Insects, a été menée sur des cafards communs (ceux que l’on trouve dans n’importe quelle maison). L’équipement était non seulement capable de détecter les cafards avec une grande précision, mais aussi de les neutraliser individuellement à une distance de 1,2 m.

Cette expérience est née de recherches antérieures, dans lesquelles Rakhmatulin a utilisé un Raspberry Pi et des lasers pour neutraliser les moustiques. Cependant, pour le test avec les cafards, l’équipe de recherche a choisi d’utiliser un ordinateur qui permettait plus de précision dans la détection de l’insecte.

« J’ai commencé à utiliser un Jetson Nano, ce qui m’a permis d’utiliser les technologies de deep learning avec plus de précision lors de la détection d’un objet », explique le chercheur.

Semblable au Raspberry Pi, le Jetson Nano est un petit ordinateur capable d’exécuter des algorithmes d’apprentissage automatique. Il traite un signal numérique de deux caméras pour déterminer la position du cafard.

Il transmet ensuite cette information à un galvanomètre (appareil de mesure du courant électrique) qui modifie la direction du laser pour qu’il touche l’objet cible.

Selon l’article publié, Rakhmatulin a essayé cette configuration à différents niveaux de puissance laser. À un niveau inférieur, il a découvert qu’il pouvait influencer le comportement des cafards simplement en déclenchant leur réponse de vol avec le laser.

De cette façon, ils pourraient potentiellement être entraînés à ne pas s’abriter dans une certaine zone sombre. À un niveau de puissance plus élevé, les cafards ont été effectivement « neutralisés » – en langage clair, tués.

Structure laser qui tue les cafards (Image : Handout/Rakhmatulin et. Oriental Insects)

Un autre détail intéressant de l’article est que Rakhmatulin a mis à disposition gratuitement toutes les données de recherche et les instructions d’assemblage du laser, permettant à d’autres d’essayer de reproduire l’expérience, à condition de prendre les précautions appropriées.

« J’ai utilisé une technologie bon marché et du matériel open source », a déclaré Rakhmatulin, qui a partagé le logiciel et d’autres détails d’utilisation sur son GitHub.

Le chercheur a également encouragé l’utilisation de l’outil dans d’autres domaines, ce qui pourrait être bénéfique. « Si nous pouvons tuer les cafards, nous pouvons également tuer d’autres ravageurs dans l’agriculture. »

En plus de la nature open source du projet, les applications potentiellement répandues de la technologie le rendent également remarquable. Cela peut être une alternative plausible aux pièges mécaniques, ainsi qu’aux produits chimiques qui endommagent souvent l’environnement et ciblent des espèces d’insectes non nuisibles.

Sans oublier qu’il est moins cher (l’article note que tous les appareils ne coûtent pas plus de 250 USD en conversion directe) et plus compact que les autres technologies actuelles de lutte antiparasitaire.

Bien que le prototype soit adapté à la recherche universitaire, il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir le déployer à plus grande échelle.

Par exemple, l’article note qu’un point laser plus petit serait plus efficace pour tuer les cafards, mais il est difficile à mettre en œuvre expérimentalement.

La possibilité de suivre avec précision quelles parties du corps du cafard ont été touchées serait également utile, indique l’article.

Malheureusement, il n’est pas non plus prêt pour un usage domestique, du moins pas encore. « Ce n’est pas recommandé car c’est un peu dangereux », a déclaré Rakhmatulin. « Les lasers peuvent endommager non seulement les cafards, mais aussi leurs yeux. »

