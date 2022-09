Hubble découvre un « bouclier » dans les plus grandes galaxies satellites de la Voie lactée

Depuis des milliards d’années, les plus grandes galaxies satellites de la Voie lactée – les petits et grands nuages ​​de Magellan – ont entrepris un voyage périlleux. En orbite l’un autour de l’autre alors qu’ils sont attirés vers notre galaxie, ils ont commencé à se désagréger, laissant derrière eux des traînées de débris gazeux.

Vue de la Voie Lactée avec ses deux plus grandes galaxies satellites : le Grand et le Petit Nuages ​​de Magellan. Image : Peter Gudella –

Cependant, ces galaxies naines restent intactes et la formation vigoureuse d’étoiles est toujours en cours, laissant les astronomes intrigués.

« Beaucoup de gens avaient du mal à expliquer comment ces flux de matières pouvaient être là », a déclaré Dhanesh Krishnarao, chercheur adjoint au Goddard Space Flight Center de la NASA. « Si le gaz a été retiré de ces galaxies, comment forment-elles encore des étoiles ? »

À l’aide des données du télescope spatial Hubble et d’un satellite à la retraite appelé Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE, un projet de coopération internationale entre la NASA, l’Agence spatiale canadienne et l’Agence spatiale française qui a fonctionné entre 1999 et 2007), une équipe d’astronomes dirigé par Krishnarao a enfin trouvé la réponse : le système de Magellan est entouré d’une couronne, un bouclier protecteur de gaz chauds suralimentés, qui « protège » les deux galaxies, empêchant leur matière d’être déviée par la Voie lactée, leur permettant, par conséquent, continuez à former de nouvelles étoiles.

Cette découverte, publiée ce mercredi (28) dans la revue scientifique la nature, aborde un nouvel aspect de l’évolution des galaxies. « Les galaxies s’enveloppent dans des cocons gazeux, qui agissent comme des boucliers défensifs contre l’action d’autres galaxies », a déclaré le co-auteur Andrew Fox du Space Telescope Science Institute (STScl) de la NASA.

Selon un communiqué de l’agence, les astronomes ont prédit l’existence de la couronne il y a plusieurs années. « Nous avons découvert que si nous incluions une couronne dans les simulations des nuages ​​de Magellan tombant sur la Voie lactée, nous pourrions expliquer la masse de gaz extrait », a expliqué Elena D’Onghia, chercheuse à l’Université du Wisconsin-Madison et également co -auteur de l’article. « Nous savions que le Grand Nuage de Magellan devait être suffisamment massif pour avoir une couronne. »

Bien que la couronne s’étende à plus de 100 000 années-lumière du système de Magellan et couvre une grande partie du ciel, elle est invisible. « Pour le cartographier, il a fallu passer au peigne fin 30 ans de données archivées pour des mesures appropriées », indique le communiqué de la NASA.

« Il existe de nombreux modèles informatiques qui prédisent comment les galaxies naines devraient interagir sur des milliards d’années, mais nous ne pouvons pas tester la plupart d’entre eux car les galaxies naines sont généralement très difficiles à détecter », a déclaré Krishnarao. « En étant juste à notre porte, cependant, les Nuages ​​de Magellan offrent une opportunité idéale pour étudier l’interaction et l’évolution des galaxies naines. »

À la recherche de preuves directes de Crown Magellan, l’équipe a passé au peigne fin les archives Hubble et FUSE à la recherche d’observations ultraviolettes de quasars situés à des milliards d’années-lumière du système. Les quasars sont les noyaux extrêmement brillants des galaxies qui abritent des trous noirs supermassifs actifs.

L’équipe a expliqué que bien que la couronne soit trop faible pour être observée, elle pourrait être visible comme une sorte de brume obscurcissant et absorbant des motifs distincts de lumière vive provenant de quasars en arrière-plan.

En analysant les modèles de lumière ultraviolette de 28 quasars, l’équipe a pu détecter et caractériser la matière autour du Grand Nuage de Magellan et confirmer l’existence de la couronne. Comme prévu, les spectres des quasars contiennent des signatures de carbone, d’oxygène et de silicium qui composent le halo de plasma chaud qui entoure la galaxie.

Les scientifiques ont également découvert que la quantité de gaz diminue à mesure que l’on s’éloigne du centre du Grand Nuage de Magellan. « C’est une indication parfaite que cette couronne est vraiment là », a déclaré Krishnarao. « C’est vraiment un cocon de la galaxie pour la protéger. »

